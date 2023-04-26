本报记者 陈晨

原标题：一季度全国免征新能源车辆购置税212亿元

国家税务总局25日发布数据，2023年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

国家税务总局有关司局负责人介绍，为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。

随着新能源汽车免征政策的落实落地，政策效应明显。从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万至20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万至50万元（含）车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的比重为82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长68.1%和10.9%，公共领域用车电动化步伐加快。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经