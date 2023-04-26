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农业农村部：抓住窗口期 全力打好防病虫保夏粮丰收攻坚战

2023年04月26日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者李栋）夏粮是全年粮食生产的第一季，夏收的小麦占口粮的四成左右。为全力打好防病虫保夏粮丰收攻坚战，农业农村部进一步调度分析黄淮、江淮、西北小麦病虫害发生态势，对当前小麦病虫害防控工作再动员再部署再落实。

从生长程度来看，目前江淮、江汉冬小麦正处于盛花期，黄淮、华北、西北东部等地开始抽穗扬花，近期既是产量形成的重要时节，也是重大病虫害防控的关键窗口。

“4月中旬以来，江淮北部、江汉东部、黄淮海主产区降水偏多，田间湿度大，利于小麦赤霉病、条锈病侵染，加之病菌借气流、风雨传播扩散，为冬小麦丰收增添了不利因素。”气象部门专家预计，未来10天小麦主产区还有降雨过程，气温回升加大了小麦病虫害暴发流行风险。

“未来10天是病虫防控关键‘窗口期’，防控工作时间紧、任务重，要争分夺秒、全力以赴做好防控工作。”农业农村部相关负责人介绍。

“各地要把小麦赤霉病、条锈病防控作为抓好当前夏粮生产工作的大事要事，挂图作战、督战督办，在责任、资金、技术、服务等方面协同发力，确保把小麦赤霉病、条锈病防控措施落实落细落到位。” 该负责人表示，为确保“虫口夺粮”保丰收和小麦“一喷三防”政策措施落实落地，农业农村部在印发方案、召开现场会部署小麦穗期重大病虫害防控和“一喷三防”工作基础上，近期又派出5个工作组，对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、陕西、甘肃、新疆等10个小麦生产重点省份开展督促指导。 

“通过抓责任落实、抓资金落实、抓专业服务、抓指导服务多举措，帮助农民抓住防控‘窗口期’落实好防控措施，确保小麦条锈病危害损失率控制在5%以内，赤霉病病粒率控制在2%以内，为夏粮丰收打下坚实基础。”该负责人说。

(责编：罗知之、吕骞)
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