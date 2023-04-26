人民网北京4月26日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，全国自然资源和不动产确权登记工作会议25日在四川成都召开。会议指出，2013年3月《国务院机构改革和职能转变方案》明确提出建立不动产统一登记制度，至今已经整整十年。十年来，不动产登记从分散到统一，发生了不可逆转的历史性变革。

一是全面建立和实施不动产统一登记制度。目前，全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务，十年来累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本。

二是积极推动自然资源统一确权登记制度落地。以点带面，对水流、森林、山岭、草原等自然资源进行确权登记。

三是稳步提升登记服务能力水平。深化“放管服”改革和优化营商环境，实行信息、流程或人员集成，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结。

四是主动服务党和国家重大改革任务。全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”。推动化解历史遗留问题导致的“登记难”，解决了1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众。

五是不断完善确权登记法治保障和技术手段。不动产统一登记制度体系基本成型，信息平台运行平稳，不断健全完善。

六是持续加强登记人员队伍建设。以登记队伍作风常态化建设为主线，锻造登记铁军。

会议要求，要系统谋划未来五年的确权登记工作，持续深化不动产登记改革创新，全面保护人民群众不动产权利，持续推进农村不动产确权登记，完善自然资源确权登记制度，加强统一登记基础建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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