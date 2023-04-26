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“五一”小长假 中国铁路北京局预计发送旅客超1000万人次

2023年04月26日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，“五一”小长假铁路运输期限为4月27日至5月4日，共计8天，中国铁路北京局预计发送旅客1010.5万人，日均126.3万人。预计高峰日为4月29日，发送旅客将达到148.5万人。客流以旅游、探亲、通勤为主。北京地区预计发送旅客435.1万人，日均54.4万人。预计高峰日4月29日北京地区发送旅客70.5万人。

“五一”期间，中国铁路北京局梯次安排补充运力，采取动车组重联、加开高铁临客高峰线和普速临客、协调其他铁路局补充列车等方式，最大限度满足人民群众出行需求。北京城市副中心线、S2线、S5怀密、通密线等4条北京市郊铁路线，假日期间每日开行列车达24对，满足人民群众短途北京市周边游出行需求。

为助力京津冀文化和旅游深度融合发展，服务革命老区乡村振兴，“五一”小长假期间，中国铁路北京局加开北京西至河北涉县K5207次、北京西至河北涞源K5295次京津冀文化旅游列车。同时，联合当地政府共同打造以“轨道京津冀、游动新旋律”为主题的北京西至涉县Y807次首班京津冀文化旅游班列，将于4月28日出发，详情可拨打咨询电话：400-677-6186或关注“中国铁旅集团”微信公众号。

针对今年“五一”假日运输，中国铁路北京局提前着手，密切配合北京市交通委、重点站区管委会等有关部门，围绕运力客流组织、交通接驳组织、大客流组织、站台作业组织、应急组织和安全服务保障措施，细化制定假期旅客运输组织整体方案，推出系列便民利民举措：各客运大站设置爱心服务台，公布预约服务电话，旅客可拨打12306或服务热线进行预约服务，为重点旅客提供轮椅、担架以及优先进站、便利出站一条龙服务。

各客运大站设置军人、重点、儿童、商务座旅客专区和母婴室，设立急客通道，专人引导服务，落实大众化、差异化服务措施，满足不同旅客出行需求，努力提高假日客运服务质量。假日期间所有客运大站设置人工售（取）票窗口、代售点、自动售（取）票机，在购票高峰时段全部开启，安排人员做好人工售票区域、自动售票区域旅客疏导和秩序维护，缩短旅客窗口排队购票时间。

节日运输期间北京各大站储备充足的安检人员、开启充足的安检通道，并视客流情况做好动态调整，确保旅客进站便利、过机通畅。针对各站到达旅客实际情况，铁路部门加强列车到站前和终到站的广播宣传，实时做好到站交通接驳信息宣传，提示引导旅客尽量选择公共交通工具，方便旅客快速离站。

假日运输期间加大车站、列车环境卫生清洁，为旅客假期出行提供干净、整洁、舒适的旅行环境。加大车站、列车引导标识、客运电梯、自助售取票机、闸机等与旅客出行有关的服务设备设施巡视检查，保持良好的使用状态，为旅客出行提供便捷服务。

(责编：王连香、吕骞)
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