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发挥数字化优势助农惠农 银行业为乡村振兴注入金融新动能

人民网记者 乔雪峰
2023年04月26日13:54 | 来源：人民网
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“如果没有这笔贷款，很难想之后要怎么继续开展生猪养殖项目。” 当养殖户郑先生收到银行发放的贷款后激动地说。

一直以来，农户养殖在经营发展中，受限有效抵押物缺乏、抗风险能力低等因素，无法快速申请贷款，造成了融资难、融资贵、融资慢的“老大难”问题。

针对普通农户规模较小、抗风险能力弱、缺少抵押物等问题，浦发银行发挥数字化先行优势，通过银企信息互通互联，聚焦供应链核心企业，深耕农户的生产合作经营场景，依托有效信息，化解农户融资难题。

发挥数字化先行优势 有效缓解农户融资难题

郑先生在广东省罗定市养殖肉猪已有2年多时间了，累计投入资金超百万，建起了超五千平方米的生猪养殖场，每批可以养殖猪3800只，每年可养殖1-2批。他告诉记者，在平时的生猪经营中，养殖场的维护、器具的更换、工人工资的发放等，都需要大量资金投入。

当得知 “浦银快贷-农户贷”不用任何抵押担保，而且还可以实现线上快速办理、随借随还、当场申请办理时，郑先生在今年1月17日申请，并于当天通过审核，收到了首笔135万元的贷款，用于生猪养殖。

据了解，该产品是浦发银行依托金融科技手段，推出的惠农融资产品，针对养殖户自筹资金紧缺的困境，以全线上的金融产品方案，向生猪、鸡和鸭养殖户发放的信用类生产经营性贷款；同时，该产品贷款期限最长1年，可通过信用、保证方式申请贷款，且该方式的贷款额度可达200万元；此外，还通过线上服务农村下沉市场、数字化升级、在线开户等形式，让农业工作者不再提供纸质资料，实现“全线上申请审批放款、全线上还款”。

创新丰富惠农产品 助力乡村振兴高质量发展

不只是“农户贷”，近年来，浦发银行将上述业务模式融入不同行业，已在多地推出了多款符合三农市场实际需求的金融产品。

以“浦银快贷”为例，是该行与供应链核心企业、电商平台等合作，依托交易数据信息，借助移动互联、评分卡、策略管理工具及反欺诈规则等技术，为符合条件的小微经销商、小店主、农民、养殖户等小微、三农个人客户提供的用于日常企业经营的人民币信用贷款。

从2019年开始，浦发银行陆续推出相关产品，为遍布全国的农户提供全在线的信用贷款；2022年浦发银行与北大荒集团合作推出相关产品，向符合条件的北大荒农场的职工发放贷款，予以支付土地承包费等；此外，在服务乡村种植、养殖产业的同时，浦发银行发掘乡村绿色发展优势，与黄河光伏科技股份有限公司合作推出相关产品，向符合条件的农户发放贷款用于购买、安装整套分布式光伏发电设备。

建立数字化金融服务体系 为乡村振兴注入新动力

金融是现代经济的核心。全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化，离不开金融的支持。专家表示，金融支农既是激活农业经济助力乡村振兴的一着好棋，也是金融机构拓展服务领域提升服务质效的自身需求。

向乡村振兴注入更多“金融活水”，是推动“三农”高质量发展的重要举措。近年来，随着我国一系列金融纾困政策落地，银行业在促进经济稳定增长、服务实体经济方面发挥了积极作用，助力我国全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。

据了解，一直以来，浦发银行探索建立适合农业、农村、农民特点的数字化普惠金融服务体系，探索服务乡村振兴的特色普惠金融道路，为乡村振兴战略实施注入金融新动能。

浦发银行相关负责人表示，未来将乡村振兴金融服务作为全行重点工程，围绕“农业、农村、农民”三农服务，结合重点行业、重点企业、重点区域等精准施策，提升农业产业链专业化经营能力。确立“产业链+兴农区”结合的经营策略，打造总分支三级的乡村振兴立体式产品矩阵，破局农业金融模式创新，为乡村振兴注入源源不断的新动力。

(责编：罗知之、吕骞)
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