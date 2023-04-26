王绍绍

乡村建设是乡村振兴的重要内容，乡村旅游是解决“三农”问题的重要途径之一。近年来，国家各部门继出台一系列扶持政策，推动乡村旅游发展驶入增长快车道。

此前国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出，利用乡村特色资源发展乡村旅游产业的同时，融入科技、人文等元素发展旅游新业态。随后，多种配套政策逐渐细化并实施落地，为乡村旅游新业态发展提供了政策指引。

数字经济也进一步催生了多元旅游消费形态，日渐成为乡村旅游高质量发展的动力基础。业内专家表示，近年来，我国数字信息技术深入发展并不断完善，逐渐形成了以互联网、云计算、大数据等为基础，以通信网5G、物联网、VR等混合现实和虚拟现实技术为依托，以旅游大数据中心、线上虚拟旅游平台等为重要旅游应用场域的数字架构。

与此同时，我国乡村网络通信覆盖率也在不断提高。据工信部统计数据，截至2022年底，5G网络覆盖所有县城城区，实现“村村通宽带”“县县通5G”，为加快乡村旅游数字化发展提供了坚实的网络支撑。依托乡村数字技术的发展，民俗展演、直播带货、特色种植等新的乡村旅游形态不断出现。

“乡村旅游快速发展，不仅充分激发了乡村发展的活力，也促进了城乡之间的沟通交往和新技术、新理念的引入。”文化和旅游部资源开发司副司长吴科锋在近日举行的“美好乡村等你来”乡村旅游数字提升行动启动仪式上表示，乡村旅游对于数字技术的创新和应用，不仅提高了城市游客体验品质和乡村居民的生活品质，也为数字经济与乡村的发展深度融合提供了良好的平台和广阔的发展空间，有效地促进了高质量发展，加快了共同富裕的进程。

“随着人工智能、大数据、5G、AR、VR新技术不断发展，数字经济正在与乡村旅游深度融合，成为乡村旅游产业发展新引擎，为乡村的全面振兴注入了新力量。”北京市文化和旅游局党组成员、副局长齐慧超表示，目前，多部门正在充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，丰富乡村旅游数字技术应用场景，开发数字化沉浸式产品。同时，相关部门正开展“短视频+直播+产品销售”等多种形式的线上销售方式，通过主题推广活动，深入挖掘乡村人文价值，打造乡村文旅新业态、新模式、新产品、新场景，培育乡村振兴新动能。

北京大学城市与环境学院教授吴必虎介绍，在整个乡村振兴中，乡村旅游可以赋能环境、产业、文化与人才，促进环境建设、产业结构调整升级、发扬非遗文化、吸引优质人才。而数字经济时代传播与营销方式的更新，对乡村旅游的发展起到了比以往任何时候都重要的影响，乡村文旅发展与数字经济的融合，可以让农民使用社交媒体与电商在家进行创业。同时，短视频媒体使乡村的非物质文化遗产再次走入人们的视野之中。传统村落的美丽风光将获得人们的关注，而这也会反向促进当地对建筑与文化的保护。

一些短视频平台也正积极探索将数字经济赋能乡村旅游的实践。依托“山里DOU是好风光”等公益项目，抖音通过数字新媒体培育、美好乡村打卡点建设、流量补贴与县域直播，挖掘乡村文化和旅新产品、新场景与新体验，促进乡村文化和旅游消费提升。去年，相关数据显示，该项目落地贵州、广西、四川等10个省份，覆盖400多个县，助力2000余个乡村文旅商家、销售乡村文旅产品超4亿；全年直接为乡村吸引游客超411万人次，带动旅游综合消费43亿元，带动农民通过文旅就业5.89万人，就业收入增加9.74亿元。

“人们都有一种恋乡情结，城市化程度越高，人们恋乡的程度越重，而恋乡情结也是乡村旅游长久不衰的主要原因。通过数字经济与新媒体的使用，将乡村的文化遗产与美好风光展示出来，将再次唤起人们的恋乡情结，促进乡村旅游的进一步发展。”吴必虎说。

(责编：罗知之、吕骞)

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