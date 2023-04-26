原标题：“我们这里送外卖，地址是车牌号”

骑手李云福在货场送外卖 通讯员 贾翔 摄

“大哥，等等我，你的外卖到喽。”在磨憨口岸新货运通道前的路边，外卖骑手李云福朝着一辆货车高声喊道。

随着中老铁路通车、昆明托管磨憨后，口岸贸易日渐繁忙，游客人数骤增，当地逐渐繁荣起来。外卖、网上超市、民宿等新业态随之涌现，在方便当地百姓、游客、口岸贸易从业者的同时，也为当地增加了就业岗位，帮助商家增收。

美团数据显示，自2022年12月中旬美团在磨憨正式建站以来，配送订单量持续攀升，3月环比2月的订单量增长超140%。美团优选“明日达超市”在当地的订单量也持续上涨，3月的环比增长超40%。

新业态带动本地消费火起来

去年5月至今，快步驶上国际口岸城市建设快车道的磨憨，迎来发展新机遇。互联网外卖、即时零售、社区团购、高品质民宿等新业态纷纷落地。

当地27岁的哈尼族小伙李云福告诉记者，昆明托管磨憨后，当地发展很快，很多新事物涌入普通人的生活。李云福选择留在家乡打拼，成为磨憨第一批外卖配送员。

去年12月中旬，磨憨美团外卖站正式成立。今年年初，磨憨口岸贸易火热又恰逢旅游旺季，涌入了很多外地游客和司机。由于他们不熟悉当地情况，吃饭、购物不方便，外卖就成了他们最方便的选择。这也直接增加了当地餐饮店和超市的订单量。

磨憨是中老铁路的重要贸易枢纽，也是中国和东盟的重要陆路口岸。当地有数十个货场，司机们在口岸排队时不方便下车，李云福会把外卖直接送到车门前。“别的地方送外卖，地址是门牌号。我们这里送外卖，地址是车牌号。”李云福笑着说，“咱这也是为‘一带一路’作贡献了。”

“春节以来，不仅人流量增加，货车也越来越多。”距离国门不远处的小卖部店主说，到磨憨的人，全国各地都有。目前，磨憨智慧口岸建设已经取得明显成效。磨憨公路口岸货运车辆验放时间从原来的平均8至10分钟缩减为4分钟以内。

边境幸福村建设显成效

2022年5月，昆明正式托管磨憨。昆明市主城5区及安宁市分别结对磨憨镇6个行政村，并派出驻村工作队，以共同开展精品村规划编制为起点，推进现代化边境幸福村以城带边、帮带共建工作。

与此同时，社区团购、民宿等原本大城市才有的新事物，也纷纷落地磨憨的村寨。今年30岁的傣族姑娘依叫龙是尚勇村庄丙土特产店的店主，同时，她还是磨憨第一批做社区团购“网上超市”的“团长”。

“只要能在手机上看到的、价格实惠的商品，大家就会买。这让我们的生活方便了很多。”依叫龙介绍，每天都会有300至400件乡亲们下单的商品送过来，其中，有蔬菜、饮料、米、面、粮、油等，还有甲鱼、大闸蟹、生蚝等之前在当地买不到的东西。

距离庄丙土特产店几公里远的地方，朱家平的“傣缘驿站”民宿也迎来新发展。“我家沾了磨憨发展的光。”朱家平说，中老铁路开通以后，磨憨的客流量增加不少。今年1至3月的营业额比以往任何一年的营业额还多，90%客源来自互联网平台预订。据了解，这家民宿为当地人提供了10余个就业机会，每名员工每月能获得超过4000元的收入。

磨憨每天都有新变化，普通人的生活也因新业态而改变。“磨憨，傣语的意思是富裕的盐井。我相信，通过努力，我们的日子会越过越富裕！”依叫龙说。（记者 孙江荭）

(责编：曹淼、李源)

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