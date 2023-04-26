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滴滴：发放2亿司机奖励 举办第八届福利站

2023年04月26日14:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：滴滴发放2亿司机奖励 举办第八届福利站

　　五一劳动节假期期间，出行需求将大幅上升。为致敬五一劳动节辛勤出车的司机师傅，共同保障乘客打车体验，平台将为滴滴网约车、出租车、花小猪司机发放2亿元司机奖励和小桔充电、滴滴加油补贴。部分城市将继续试行节假日司机服务费，全额给司机，让司机师傅辛劳付出有更多收获。

　　根据滴滴出行预测，节前的周五(4月28日)晚高峰打车成功率最低，请大家提前安排出行时间。司机师傅们也会更加忙碌，为此平台也准备了多种形式的司机奖励，鼓励司机出车，提升用户打车成功率。

　　在节前，滴滴司机可报名“跑跑预约礼”，享假期出车最高每单5%流水加速。节日期间，平台将提供更大力度的15%至25%流水加速卡，发放完单奖、堵车无忧卡、远距离接驾补贴和更大力度的空驶补偿等多种奖励。部分城市将试行收取五一节假日司机服务费，每单金额在2至6元不等，全额给司机，平台分文不取。

　　滴滴出租车假期期间将在广州、深圳、北京、武汉、西安等近80座城市，投入上千万元用于出租车司机补贴，帮乘客出行更便捷的同时，让司机师傅们获得好收入。小桔充电和滴滴加油也将为出租车、网约车和私家车提供更优惠的服务。

　　滴滴金融升级五一服务保障，推出免费误工险(体验版)及家庭驾乘意外险(免费赠送道路救援)，保障司机师傅安心出车。

　　以“平台服务好司机，司机服务好乘客”为宗旨，五一假期前后，第八届滴滴司机福利站活动将在北京、上海、广州、杭州等全国70多个城市举办，为师傅们发放五一节日礼盒。

　　除了奖励和补贴，滴滴也在司机权益保障方面不断投入。平台在主管部门指导下，积极落实“阳光行动”，每单透明、实时展示乘客车费、司机收入和抽成比例。提供车费垫付、空驶补偿、新手司机收入保障计划等一系列措施，保障司机收入权益。平台还联合保险公司，提供医疗、养老、车险直连等定制化自选保障，让司机更有获得感，心里更踏实。

　　假期出行，安全第一。滴滴方面还表示，感谢司机师傅们坚守岗位，也请师傅们注意劳逸结合，遵守平台预防疲劳驾驶规则和提示。请广大乘客合理安排出行时间，上车后系好安全带，下车前注意后方来车，带好随身物品。也呼吁司乘互相理解，文明出行，共度美好假期。

(责编：曹淼、李源)
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