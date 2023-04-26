人民网北京4月26日电 （王连香、实习生邢砚薷）4月26日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控有关情况举行发布会。会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，随着“五一”假期临近，国内人员流动明显增加，预计节日期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，营业性客流量和公路网车流量将高位运行。预计客流将呈现以下特点：

一是从客流强度看，预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高。

二是从出行时间看，总体为“两端高、中间低”，假期首、末两天为客流高峰，中间相对平稳。

三是从出行区域看，长三角、珠三角、成渝等城市群、中心城市、热门旅游城市将成为热门出行区域。同时，农村地区回乡探亲、赶集赶场、乡村旅游休闲等出行较平日也将增长。

为全力保障广大旅客在“五一”假期平安健康、便捷舒畅出行，交通运输部门将重点做好以下工作：

一是加强旅客运输组织。科学调配城乡交通运力，加密班次，开展定制客运，加大客运场站、旅游景区、农村乡镇等重点区域运力投放，切实保障城乡群众出行需求。加强城乡交通运力和铁路列车、民航班机等信息共享和衔接，有效满足乘客抵离接驳出行需要，畅通群众出行“最后一公里”。

二是优化疫情防控措施。严格落实新冠病毒感染第十版防控方案，做好客运场站、交通运输工具公共卫生管理和清洁消毒、通风换气；加强交通运输从业人员健康监测，避免带病上岗；加强客流引导，根据需要及时增开进站、安检通道，有序引导旅客分散候车，减少人员聚集。

三是强化安全生产管理。采取“四不两直”等方式开展安全监督检查，督促经营者落实安全生产责任制，加强驾驶员安全培训，提前做好车辆维护保养，杜绝车辆带“病”运行。强化客运场站、旅游景区等重点地区巡查执法力度，发挥大数据筛查预警作用，依法查处非法营运等违法行为，切实保障旅客出行安全。

韩敬华建议，为了广大乘客的身心健康和出行安全，请大家提高自我安全保护意识，自觉乘坐合法营运车辆；请做好个人防护，当好自己健康的第一责任人，共同维护平安健康的出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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