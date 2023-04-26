人民网北京4月26日电 （记者李栋）近日，由农业农村部农业生态与资源保护总站主办的中国零碳村镇促进项目经验交流会在山西省芮城县召开。

党的二十大报告指出，“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”农村能源建设是农村社会经济可持续发展的重要基础，有力推进了农村能源零碳排放，是改善农村生产生活条件、应对气候变化的重要措施。

山西芮城县庄上村村民屋顶的“光储直柔”的发电系统。图片来源：农业农村部

在芮城县庄上村，家家屋顶上蓝色的光伏板被村民们称为“日光宝盒”。“与大家印象中的光伏发电不同，这是一套‘光储直柔’的发电系统。”中国电力专业人士介绍，“‘光储直柔’技术，是在现有光伏产业基础上进行的一种创新。光，是指分布式光伏；储，是指储能；直，是指低压直流配电系统；柔，是指柔性用电。”

“做饭不用炭，农机不冒烟，屋顶能发电，多余还卖钱。”提起生活的转变，村民韩犬祥感触颇深。“在‘光储直柔’走进农村后，从最初的家庭用电逐步拓展到农业用电，村民已经基本告别了煤炭等传统能源，实现了能源清洁化生活。”

农业农村部农业生态与资源保护总站副站长邢可霞表示，推进农业农村减排固碳是贯彻新发展理念，实现高质量发展的内在要求，是建设宜居宜业和美乡村、加快农业农村现代化的重要内容，更是减少温室气体排放、应对气候变化的重要举措。

在邢可霞看来，零碳村镇建设是农村能源革命的重要组成部分，“开展中国零碳村镇促进项目实施建设，是扎实推进农村能源革命的重要举措，与整县推进农村能源革命的发展思路相辅相成。”

“作为中国零碳村镇促进项目的9个试点之一，庄上村已经有71户村民家庭实现了自发自用、余电上网的农村终端用能清洁电气化应用模式。”芮城县政府相关负责人介绍，同时，对推进中国零碳村镇促进项目全面实施具有重要意义。

据悉，农业农村部作为中国零碳村镇促进项目的实施机构，旨在加快中国农村零碳转型与绿色发展，引领中国乡村振兴战略“生态宜居”建设。

“零碳村镇建设经验交流活动，有力推动了农村能源革命，促进了产业提档升级和产业链延伸，在改善农村居民用能条件，提高农村居民生活质量，促进乡村振兴战略目标实现等方面发挥了积极作用。”邢可霞说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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