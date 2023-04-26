人民网北京4月26日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》有关情况。国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，中国政府高度重视外商投资企业知识产权保护，大力维护外商投资企业合法权益，对在中国注册的企业一视同仁，以优质服务更好营造公平竞争的市场环境。

甘霖介绍，近年来，我国发布《外商投资法》《外商投资法实施条例》《外商投资企业知识产权保护行动方案》，对外商投资促进、保护和管理等作出统一规定。2021年，印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，在顶层设计上部署推进外商投资企业知识产权保护工作。今年1月，印发《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加大对外商投资在华设立研发中心、开展科技研发创新活动的支持力度。与此同时，部署开展外商投资企业知识产权保护专项行动，对侵犯外资企业知识产权行为加大打击力度，有效维护外国权利人合法权益。

“中国政府一系列务实举措，为在华外商投资企业营造了良好发展环境。数据显示，截至去年年底，国外在华发明专利有效量达86.1万件，同比增长4.5%，其中涉及国外企业5.8万家，较上年增加0.2万家。国外在华有效注册商标203万件，同比增长5.9%。这些数字都是最好的说明和证据。良好的经济发展前景和不断优化的营商环境，使中国继续成为全球投资兴业的热土，2022年，中国实际利用外资1.23万亿元人民币，同比增长6.3%。”甘霖说。

下一步，市场监督管理总局将持续加大知识产权保护力度，为广大外商投资企业营造更加公平、透明、可预期的营商环境。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经