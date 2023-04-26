航空市场持续复苏 “五一”假期首都机场预计运送旅客超80万人次
五一假期临近，首都机场出行热度迅速攀升。人民网乔雪峰摄
人民网北京4月26日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，今年“五一”小长假期间，首都机场预计运送旅客共计83.19万人次，日均16.64万人次，共保障航班5500架次，日均1100架次。
首都机场股份公司运行控制中心冯立伟接受记者采访时表示，首都机场将在4月29日迎来客流小高峰，全天预计保障旅客约17.9万人次、航班1150架次，5月3日为返程高峰，预计保障旅客约17.8万人次、航班1130架次。
冯立伟表示，由于“五一”客流量相较日常有所增长，旅客务必在出行前仔细确认航班所在的机场和航站楼信息。同时，选择在早高峰时段出行的旅客，应尽早出门抵达机场，为值机手续和安检环节预留充足的时间，以免延误行程。
进入夏航季后，航空市场持续复苏。随着五一假期的临近，首都机场出行热度迅速攀升。数据显示，五一期间北京出港机票搜索热度已经达到2019年的150%，出行目的地主要集中在国内和亚洲城市，比如国内的成都、上海、广州，香港，澳门，亚洲的东京、曼谷、新加坡，都是比较热门的出行城市。
首都机场股份公司航空业务部华锐告诉记者，为了更好地提升旅客出行体验，首都机场联合航司不断优化升级快线产品，包括国航京沪、京杭、京蓉、京渝、京穗、京深6条快线和东航京沪、川航海航京蓉、海航京琼3条快线，每天单程航班量可达11-23班，覆盖全天出行时段。
随着航空市场的持续复苏，出入境及前往港澳台等地区的旅客明显增多。据北京边检总站执勤二大队执勤三队副队长罗媛媛介绍，4月29日至5月3日五一假期结束，预测出入境旅客量将超过13万人次。预测4月28日至4月29日为出境高峰；5月3日至5月4日为入境高峰。
罗媛媛指出，今年“五一”假期是乙类乙管后首个长达5天的小长假，为有效应对出入境旅客高峰，北京边检总站采取多项保障措施，全力确保旅客顺畅有序通关。
此外，出行旅客应提前了解旅行目的地（国家、地区）入境相关政策、核对随身物品的数量及金额，并提前准备好本人及同行人（包括婴幼儿）真实有效的出入境证件，在边防检查时主动出示以备查验。
动植物及其制品有传播疫情的风险，属于禁止携带入境物。旅客尤其应注意不要从境外购买、携带以濒危动植物制成的产品或旅游纪念品，如象牙制品、鳄鱼皮包、海龟标本等，否则有可能触犯所前往国家或中国的法律，严重的还须承担刑事责任。
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