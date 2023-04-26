人民网北京4月26日电 （记者孙博洋）近年来，电商和直播带货销售假冒伪劣商品和虚假宣传现象受到社会关注，在今天国新办举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，市场监管部门将从三个方面来加强相关工作，维护消费者合法权益。

近年来，电商平台和直播带货这些年来发展迅猛，在为消费者提供便利的同时，也出现了一些新的问题。去年“双11”期间，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对10月20日至11月13日期间的消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。在监测期内，共收集到“直播销售”负面信息50.9万条，占“吐槽类”信息总量的9.3%。其中，假冒伪劣、货不对版、优惠差异等是主要问题。

通过监测数据还可以看到，以往电商的促销活动当中，比如大家熟知的“规则难倒尾款人”“套路渐欲迷人眼”等乱象有所改善，消费者对电商平台简化促销规则、提升消费体验的评价总体趋向正向，但是问题依然存在，主要表现在两个方面：一是一些经营户诚信意识淡薄；二是一些平台在提升消费者满意度、获得感方面做得还不够。

对此，甘霖表示，市场监管部门将从三个方面加强相关工作：

一是明确和压实平台责任。引导商家和平台企业加强“自律”，强化诚信意识和规则意识，主动补齐在落实主体责任和对平台内经营者约束管控方面的短板，不断提升网购的满意度和获得感。

二是加大监管和处罚力度。针对直播带货这样的新模式、新业态，一方面市场监管部门要坚持包容审慎监管，另一方面必须要守住法律底线，确保在规范中发展。对管理不力、屡屡出现问题的平台，要通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单，增强监管实效性和震慑力。

三是提升消费者的防范意识。通过宣传引导，呼吁消费者不断提升自我保护意识和风险防范能力，明晰权益边界，避免盲目冲动，做到科学消费、理性维权，更加成熟、自信、负责地去参与网络促销。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经