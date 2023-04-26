中国农业银行联合多家机构成功举办2023科创金融论坛
人民网合肥4月26日电（赵越、陈若天）4月26日下午，由中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）与国家金融与发展实验室、中信建投证券、安徽省地方金融监督管理局联合主办的2023科创金融论坛在安徽合肥成功举办。
本次论坛主题为“科技引领未来 金融赋能创新”，作为第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会（以下简称“科交会”）的重要专项活动，是农业银行依托国家级专业会展平台，贯彻落实党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署，紧跟国家科创金融改革试验区布局，服务实体经济高质量发展的重要举措。
2023科创金融论坛。主办方供图
安徽省委常委、副省长张红文应邀参加论坛并致辞，农业银行行长付万军、中国社会科学院金融所所长张晓晶出席并发表主旨演讲。国家金融与发展实验室理事长李扬担任本次论坛主持人。此外，来自政府部门、高等院校、科研院所、金融机构、科创企业、新闻媒体的300余位嘉宾共同出席。
论坛现场。主办方供图
张红文在致辞中指出，科技创新是人类进步和社会发展的不竭动力。近年来，安徽加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系，有效带动和激发了原始创新、技术创新和产业创新。张红文进一步介绍了安徽省在建设科技强省、强化基础科学研究中的“336614”总体布局以及近年来取得的亮眼科技成果，并表示将以《合肥科创金融改革试验区建设方案》的发布为契机，充分发挥金融资源力量，切实支持科技创新发展，共谋“国之大者”，共享安徽发展机遇。
付万军谈到，金融是实体经济的血脉，科技创新的发展离不开金融活水的倾力浇灌，同时也对金融服务提出了更高要求。付万军详细介绍了近年来农业银行在“金融赋能创新”方面形成的“商行+投行”科创金融服务路径。一是加大科创金融“量”的供给，强化科创领域政策倾斜和资源配置力度；二是拓展科创金融“面”的覆盖，满足科创企业更深层次、更广范围的金融服务需求；三是寻求科创金融“新”的突破，聚焦实践理念、产品谱系、服务模式的迭代升级；四是推进科创金融“质”的提升，着力加强集团合成、数字化转型和专业队伍建设；五是推动科创金融“圈”的构建，以平台思维、系统思维、整合思维，打造科创金融服务的开放合作“生态圈”。
张晓晶在以“金融支持科技创新的冷思考”为题的主旨演讲中，从学术理论角度深刻阐述了金融与科技创新的天然联系，明晰了“科技-产业-金融”循环路径，介绍了德国、美国、北欧等国家和地区在特定时期金融模式与产业发展之间的互动关系。基于国际经验、结合国内实际，就完善我国金融支持科技创新体系，张晓晶提出了几点建议和思考。一是避免脱实向虚，通过降低企业融资成本，有效支持科技产业高质量发展。二是注重发挥民营企业在承担风险与科技创新方面的先天优势。三是完善我国金融体系的风险定价与风险配置功能。四是金融支持科技创新既要遵循金融规律，也要发挥政府、社会、科学共同体的积极引导作用。
在成果发布及揭牌仪式环节，安徽省金融学会重磅发布了《安徽省金融改革发展报告（2023）》；随后，“中国农业银行安徽科创中心（合肥）”及“中国人民财产保险股份有限公司科创保险中心”两项揭牌仪式先后举行。与会机构以实际行动和具体举措为建设美好安徽、打造创新型省份积极贡献金融智慧与力量。
在圆桌论坛环节，中国财政科学研究院院长刘尚希，中国人民银行金融研究所所长周诚君，洪泰基金创始合伙人、董事长盛希泰，中国科学技术发展战略研究院副院长郭戎，中央财经大学副校长李建军，围绕“完善金融支持创新体系，推进科创生态优化建设”主题，基于如何统筹协调各类资源要素、形成共促科技创新强大合力进行深入交流；中信建投证券股份有限公司总经理李格平，江苏苏宁银行董事长黄金老，深创投安徽分公司总经理贾冰雁，上海新诤信知识产权服务股份有限公司总裁孙凯，就“发挥科创金融作用，赋能科技创新发展”展开对话，共同探讨金融推动科技创新的新思路、新范式。
近年来，农业银行作为国有大型商业银行，始终坚持各项金融工作的政治性和人民性，切实践行服务实体经济主力银行定位，把支持科创企业高质量发展摆在了突出位置，强化顶层设计和产品创新，构建了“投、贷、服”一体化综合金融服务体系。截至2022年末，农业银行已创设16家科创金融服务中心，为超过5万家的科创企业提供信贷支持，并协同子公司落地各类科创领域股权投资超百亿元，筹组设立7只科创基金，累计为千余家拟上市科创企业提供上市培育服务。
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