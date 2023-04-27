原标题：蒙牛发布2022可持续发展报告 GREEN发展打造乳业ESG标杆

4月26日，蒙牛集团发布了2022年可持续发展报告（以下简称“报告”）。报告显示，蒙牛在全产业链践行ESG理念，持续推进“GREEN”可持续发展战略落地，助力国家共同富裕及双碳目标实现。2022年，蒙牛MSCI ESG评级升至A级，并在国资委“ESG先锋50指数”覆盖的426家央企上市公司中排名第一。

蒙牛集团总裁卢敏放表示，蒙牛不仅推动自身 GREEN 战略各项议题的落地，还将 ESG 治理、社会及环境责任理念方法传递至上下游产业链，打造了一批零碳工厂、废弃物零填埋管理工厂，开展了绿色包装行动、生物多样性保护行动、责任供应链管理、绿色营销等项目，以更具韧性的产业链，持续引领行业可持续发展。

打好绿色牌 全产业链践行可持续发展

国际农业和贸易政策研究所（IATP）发布的《Milking the Planet》报告显示，乳制品行业是全球温室气体排放量上升的主要原因之一。其中，“奶源减排”首当其冲。蒙牛针对牧场开展碳管理规划，设计减碳路径，包括调整饲料成分及结构、管理及优化牛群结构、优化粪便管理和提升牧场能源利用效率，为牧场提供相关减碳支持。例如，蒙牛旗下中国圣牧从肠道发酵、粪便管理、能源使用三大方面开展减碳措施，现代牧业更是在全链条减排上发力。以二者为代表的头部原奶供应商，在去年实现了碳排强度同比显著下降。此外，蒙牛携手合作牧场，通过协助设备升级、能源替代等措施，实现减碳约18万吨。

在生产端，蒙牛围绕“能源”这张关键牌，进行绿色生产布局。通过提升产能利用率、提高生产能源利用率、回收富余能源及优化能源结构四个举措，实现全方位生产端的减碳，成效显著。例如蒙牛曲靖工厂，成为乳制品行业首家国际、国内双认证的零碳工厂，通过绿色建材、使用低碳原辅料及清洁能源利用等方式实现低碳可持续发展。2022年，蒙牛新增5家国家级绿色工厂，目前共拥有27家绿色工厂。

内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司厂区

而在生产端以外，上游的奶牛牧场和衍生的包装行业，也是排放大户。开展价值链协同减碳，协同合作伙伴推行减碳实践，降低产品碳足迹，是蒙牛交出的答卷。

在绿色包装方面，蒙牛秉承全生命周期设计生产理念，通过优化包装材料、增加回收标识、包装循环利用等方法减少资源使用，从全生命周期减少包装对环境的影响。并承诺将在2025年实现技术上100%环保包装材料的研发，力争率行业之先实现低碳包装覆盖全产品线。在原材料的采购端，蒙牛践行原材料绿色采购理念，追溯原材料产地，优先采购具有可持续认证的原材料，制定并发布《森林保护政策》，持续降低毁林风险，并承诺努力实现2030年零森林砍伐的目标。

共享发展果 勇挑国家队责任担当

良好的社会声誉与品牌认可，可以为企业的可持续发展输送源源不断的活力。积极承担社会责任，蒙牛深耕ESG中的“社会责任”维度，通过慈善公益与产业助农，将发展成果共享到社会，在田间地头、学校村舍，播撒发展红利，为企业的长期发展带来了巨大的无形收益。

2022，蒙牛继续践行以学生奶为代表的公益活动，点滴营养绽放每个生命。通过开展“未来星”助学计划、“一分钱公益”等活动，蒙牛在全国20个省58个市的277所学校开展营养普惠工程牛奶公益捐赠项目，捐赠牛奶397余万包，覆盖学生17.92万人次，并在“2022中国学生营养与健康发展大会”上，承诺将在未来三年向全国学校捐赠3000万元的学生奶。此外，在抗震救灾、敬老爱幼的公益前线，蒙牛也从不缺席。

报告显示，2022年度，蒙牛捐赠支出超过1.06亿元，志愿者服务活动达10,000余人次，投入志愿服务时间近20,000小时。凭借在公益慈善的突出贡献，蒙牛作为唯一乳企入选内蒙古慈善奖。

此外，蒙牛充分发挥乳业贯穿一、二、三产业的长链条优势，形成包括产业振兴、营养普惠和多元助力的乳业特色乡村振兴模式。2022年，蒙牛在全国带动600万多亩、1200多万吨饲草种植、170多万头奶牛养殖，累计发放奶款近320亿，直接和间接带动全国400多万农民增收致富，为纾解地方结构性的贫困难题，提出了“蒙牛方案”。

凭借产业高质量发展助力乡村振兴的突出贡献，蒙牛荣获由新华社中国经济信息社“新华信用金兰杯ESG突出贡献奖”，并入选《中国名牌》乡村振兴研究中心“乡村振兴经典案例”。

潜心练内功，筑牢ESG价值护城河

ESG正在成为市场投资的重要考量，赛道规模可观。据彭博行业研究预估，到2025年，全球ESG资产规模将达到53万亿美元，占全球在管投资总量的三分之一。

持续火热的ESG赛道面前，企业的长效治理能力显得愈发重要。这也是ESG的内在要求：只有营造良好的内外部治理环境，才能在ESG赛道的长跑中凝心聚力。

2022年，在可持续发展治理体系的执行层，蒙牛升级ESG执委会秘书处，将7个相关部门的人员纳入其中，提升协同效率；同时成立可持续发展工作推进办公室，覆盖集团24个一级部门；而针对重点ESG议题，蒙牛通过成立跨部门专项工作小组，推动议题有效改善。

事实上，衡量未来“确定性”的ESG，是如今企业转型升级的“超车道”。ESG代表着可持续发展，它的价值底色便必然是积极向好。在这方面，秉持长期主义的蒙牛提供了最好的例证。

蒙牛在ESG领域的突出贡献也得到国际权威机构和市场的肯定。2022年，蒙牛MSCI ESG评级跃升至“A”位中国食品行业最高评级，并在国资委“央企ESG先锋50指数”中位列第一。此外，蒙牛还并蝉联恒生可持续发展企业指数成分股，获得“CDP 2022飞跃进步奖”。在ESG长跑中跻身“第一梯队”的蒙牛，商业价值也完成了进一步提升。

3月29日，蒙牛发布2022财年年报，在充满“不确定性”的一年里，交上了一份极具韧性的成绩单，2022年蒙牛实现全年收入925.9亿元，同比增长5.1%，经营利润为54.2亿元，同比增长11.6%，实现营收净利双增长。

“许多看起来不能直接带来商业价值的ESG等话题，决定着能否实现高质量、可持续的发展，”卢敏放说，“我们不仅要在商业效益和社会环境效益中寻找平衡点，更将通过科技创新和可持续消费来助力打造一个以不超出资源环境承载力为前提的乳品生产、消费模式，努力成为一家更具可持续价值的企业，携手产业链生态圈一同守护人类和地球共同健康。”

(责编：曹淼、李源)

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