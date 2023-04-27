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吸收外资稳健增长结构优化

冯其予
2023年04月27日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：吸收外资稳健增长结构优化

一季度，全国实际使用外资4084.5亿元，同比增长4.9%，吸收外资实现“开门稳”，延续了近年来吸引外资规模持续增长的态势。专家表示，一季度吸收外资稳健增长，与我国持续出台并实施稳存量、扩增量、提质量的吸收外资政策密不可分。

稳外资政策落地见效

“4.9%是一个来之不易的成绩。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红认为，一季度利用外资的特点主要体现在“稳”字。一系列稳外资政策落地见效，外资对中国经济发展充满信心。

在去年高基数基础上，一季度利用外资继续保持较快增长，殊为不易。“这主要得益于中国制造业持续转型升级，得益于产业链供应链日趋完整稳定带来的整体投资环境提升，以及中国在优化营商环境方面作出的努力。”上海社会科学院世界经济研究所副所长赵蓓文表示，“一带一路”建设促进外商投资来源地多元化以及贸易投资一体化，对于中国吸收外资的贡献也越来越明显。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军认为，一季度数据表明外资看好我国经济发展前景、看好我国完善的产业生态系统。

中国贸促会服务外资企业工作专班近日对550余家外资企业的调研显示，92.4%的受访企业表示，中国在其全球投资决策中的地位没有下降。

今年以来，跨国公司高管密集来华，走市场、谈合作、签大单。“跨国公司普遍反映，中国市场极具吸引力，还将在多个领域继续推动对华合作，深耕中国市场。”商务部新闻发言人束珏婷介绍，据不完全统计，今年以来新签约外资项目共有300多个，涉及生物医药、先进制造、化工能源、现代服务业等重点行业领域。

引资结构持续优化

一季度，我国引资结构持续优化，高技术产业表现十分亮眼。数据显示，一季度，高技术产业实际使用外资1567.1亿元，同比增长18%。其中，电子及通信设备制造、科技成果转化服务、研发与设计服务、医药制造领域引资分别增长55.7%、50.3%、24.6%和20.2%。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，国际科技竞争日趋激烈。我国吸收外资结构变化与国际环境变化密切相关。“中国吸收外资具有向高技术产业跃升的趋势，未来高技术产业将成为中国吸收外资的重点。”赵蓓文说。

“高技术产业特别是高技术制造业保持高速增长，不仅表明我国制造业发展潜力大，高技术制造业生态系统较为完善，也说明新的比较优势正在形成。”赵福军分析，我国从改革开放之初的低成本优势，逐步发展成产业链配套、基础设施完善、市场规模超大等综合竞争优势。当前，正在形成以创新为重要特征的产业生态系统竞争优势。

“一季度高技术产业利用外资增长18%，增速超预期。”王晓红表示，引资结构向高端化发展，符合我国经济结构转型升级目标。未来，应继续扬优势、挖潜力，以规则、规制、管理、标准等制度型开放为牵引，以吸引先进制造业外资为重点，以优化外资结构为导向，提升制造业利用外资的质量和水平。

加大“请进来”力度

在全球经济增速放缓、主要经济体通胀居高难下的背景下，我国经济实现良好开局，进一步增强了外资企业投资中国的信心。外资企业通过加码投资投下了对中国营商环境的“信任票”。今年以来，外资大项目加快落地。一季度，合同外资1亿美元以上的大项目实到外资2232.8亿元，增长10.4%。

在全球跨国投资整体低迷的大背景下，发达国家和新兴经济体都把吸引和利用外资作为重大国策，招商引资国际竞争更加激烈。

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲表示，我国经济企稳回升，市场预期加快好转。商务部已启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大“请进来”招商引资力度，预计随着政策叠加效应和引资活动的深入展开，上半年我国吸引外资将保持稳步增长态势。

国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，目前，国家发展改革委正在评估过去几年外资准入负面清单的实施效果，深入了解地方和外资企业在扩大外资市场准入方面的诉求，研究进一步扩大开放的政策措施。同时，将继续发挥重大外资项目专班机制作用。加大要素保障力度，进一步优化全流程服务体系，及时跟踪解决项目建设过程中遇到的问题和困难。

(责编：罗知之、陈键)
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