人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

知识产权保护法治体系更加完善

2022年我国共查处商标、专利违法案件4.4万件

2023年04月27日08:51 | 来源：经济日报
小字号

原标题：知识产权保护法治体系更加完善

本报北京4月26日讯（记者佘颖）国新办26日举行新闻发布会，国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》有关情况。

近年来，我国高度重视加强知识产权保护的法治建设，坚持科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，知识产权事业在法治轨道上行稳致远。

在科学立法方面，2022年先后修订《科学技术进步法》《种子法》《反垄断法》《农产品质量安全法》《植物新品种保护条例》，发布施行《商标代理监督管理规定》，公布《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》等一系列司法解释，知识产权保护法治体系更加完善。

在严格执法方面，相关行政执法部门扎实开展“铁拳”“剑网”“龙腾”“春雷”“蓝网”等一系列专项行动。2022年，市场监管部门共查处商标、专利违法案件4.4万件，涉案金额16.2亿元。

在公正司法方面，2022年，公安机关破获侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.7万起，检察机关起诉侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪嫌疑人2.7万人，审判机关审结各类一审知识产权案件219.4万件，形成强大震慑。

在全民守法方面，连续15年组织全国知识产权宣传周活动，将知识产权法治宣传教育纳入“八五”普法工作，全方位营造守法护法的良好氛围。

但同时，知识产权领域也面临新问题，例如以短视频、长视频、网络音乐、网络小说为代表的网络版权一直备受争议。中宣部版权管理局负责人赵秀玲介绍，一方面，国家版权局不断加大网络版权治理力度。另一方面，积极推动区块链等新技术应用，提升新技术版权保护与服务能力。

知识产权保护一个老大难领域是电商平台及新兴的直播带货。甘霖表示，市场监管部门主要从3个方面加强相关工作：一是明确和压实平台责任。引导商家和平台企业加强自律，不断提升网购的满意度和获得感。二是加大监管和处罚力度。对管理不力、屡屡出现问题的平台，要通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单。三是宣传引导消费者不断提升自我保护意识和风险防范能力。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦低碳中国 业界共话科技创新推动发展方式绿色转型
　　人民网北京4月26日电 （欧阳易佳）近日，中国环境科学学会2023年科学技术年会成功召开，会上，专家学者们围绕建设美丽中国的部署、碳达峰碳中和的意义、生态环境科技创新面临的机遇与挑战等议题，共话科技创新推动绿色低碳发展。 中国工程院院士、中国环境科学学会理事长王金南表示，广大生态环境科技工作者要以国家战略需求为导向，坚持科技工作“四个面向”的定位要求，激发创新活力，加强科技供给，推动发展方式绿色低碳转型。…
今年一季度原煤产量同比增长5.5% 业内共议煤炭行业高质量发展
　　人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）中国煤炭工业协会发布的数据显示，今年一季度，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%，继续保持了平稳较快增长；大型煤炭企业特别是大型国有煤炭企业严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策，全国发电和供热用煤供应平稳有序。 “成绩的取得，离不开广大煤炭行业工作者的艰苦奋斗、辛勤劳动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部