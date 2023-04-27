原标题：知识产权保护法治体系更加完善

本报北京4月26日讯（记者佘颖）国新办26日举行新闻发布会，国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》有关情况。

近年来，我国高度重视加强知识产权保护的法治建设，坚持科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，知识产权事业在法治轨道上行稳致远。

在科学立法方面，2022年先后修订《科学技术进步法》《种子法》《反垄断法》《农产品质量安全法》《植物新品种保护条例》，发布施行《商标代理监督管理规定》，公布《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》等一系列司法解释，知识产权保护法治体系更加完善。

在严格执法方面，相关行政执法部门扎实开展“铁拳”“剑网”“龙腾”“春雷”“蓝网”等一系列专项行动。2022年，市场监管部门共查处商标、专利违法案件4.4万件，涉案金额16.2亿元。

在公正司法方面，2022年，公安机关破获侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.7万起，检察机关起诉侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪嫌疑人2.7万人，审判机关审结各类一审知识产权案件219.4万件，形成强大震慑。

在全民守法方面，连续15年组织全国知识产权宣传周活动，将知识产权法治宣传教育纳入“八五”普法工作，全方位营造守法护法的良好氛围。

但同时，知识产权领域也面临新问题，例如以短视频、长视频、网络音乐、网络小说为代表的网络版权一直备受争议。中宣部版权管理局负责人赵秀玲介绍，一方面，国家版权局不断加大网络版权治理力度。另一方面，积极推动区块链等新技术应用，提升新技术版权保护与服务能力。

知识产权保护一个老大难领域是电商平台及新兴的直播带货。甘霖表示，市场监管部门主要从3个方面加强相关工作：一是明确和压实平台责任。引导商家和平台企业加强自律，不断提升网购的满意度和获得感。二是加大监管和处罚力度。对管理不力、屡屡出现问题的平台，要通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单。三是宣传引导消费者不断提升自我保护意识和风险防范能力。

(责编：罗知之、陈键)

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