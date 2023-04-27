董碧娟

原标题：“税动力”政策效应明显

国家税务总局近日公布的最新数据显示，税务部门认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2023年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

国家税务总局有关司局负责人介绍，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。

“真金白银”的税收优惠让广大消费者切实尝到了甜头。家住北京经济技术开发区的孙先生去年12月购买了一辆新能源汽车，他告诉记者：“这辆车免征了2万多元车辆购置税。对于我们二孩家庭来说，确实减轻了一定支出压力，可以有更多资金投入孩子教育和提高生活品质上。”

上海财经大学公共政策与治理研究院副院长田志伟接受记者采访时表示：“一季度累计免征新能源车辆购置税212.4亿元，体现了政府让利于民、鼓励消费的政策导向。汽车产业具有典型的产业链长、经济带动作用强的特点，这项政策可有效助力我国汽车产业弯道超车，也为促进我国一季度经济复苏发挥了积极作用，体现了我国经济高质量发展的一个侧面。”

好政策重在落实。为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策。税务部门通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享。同时，不断升级信息系统，简化办税手续，实现自动判别条件、自动享受优惠，并通过部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌，让纳税人精准快速享受政策红利。

随着新能源汽车免征车购税政策的落实落地，政策效应显现。从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万元至20万元（含）车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万元至50万元（含）车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。

从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的比重为82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前列，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长68.1%和10.9%，公共领域用车电动化步伐加快。

“免征新能源汽车车辆购置税政策让消费者得到了较大实惠，可以有效激发新能源汽车消费潜力。”西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强告诉记者，这项政策将进一步稳定市场预期，提振新能源汽车领域经营主体信心，推动企业进一步加大研发投入，积极应对市场需求变化，做大做强品牌。

在系列政策支持下，去年我国新能源汽车产业交出了亮眼答卷。2022年新能源汽车产销实现705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，我国新能源汽车产销连续8年位居世界第一位。自2012年我国出台实施《节能与新能源汽车产业发展规划》以来，新能源汽车销售的年均复合增长率达到了87%，累计推广新能源汽车达到了1596万辆。我国已成为全球汽车产业电动化转型的重要引导力量。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续关注政策执行情况，加强政策宣传辅导，并会同有关部门及时回应纳税人关切，进一步保障优惠政策落地落实落细，让纳税人快速享受税收红利，更好释放政策效应，为支持新能源汽车产业发展、促进能源战略转型和稳定宏观经济大盘贡献力量。

(责编：罗知之、陈键)

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