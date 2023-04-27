原标题：我国主要核电堆型设备国产化率超90%

科技日报北京4月26日电 （记者陈瑜）中国核能行业协会4月26日发布的《中国核能发展报告2023》蓝皮书显示，我国核电关键装备自主化、国产化水平稳步提高，核能装备制造能力全面提升，主要核电堆型设备国产化率达到90%以上。

蓝皮书数据显示，2022年以来，我国新核准核电机组10台，新投入商运核电机组3台，新开工核电机组6台。截至目前，我国在建核电机组24台，总装机容量2681万千瓦，继续保持全球第一；商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三。2022年，我国核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%，核能发电量达到世界第二。

去年国内核电主设备累计交付54台套，交付数量创近5年新高。通过实施核心设备和零部件国产化攻关，我国已形成百万千瓦级压水堆核电主设备成套供货能力。特别值得一提的是，国和一号湿绕组电机主泵和屏蔽电机主泵等一批核电关键装备首台套交付；示范快堆1号机组堆芯支承、热交换器、新组件装载机、提升机等设备陆续交付现场；聚变堆主机关键系统综合研究设施TF线圈盒项目研发工作取得阶段性成果。我国具备同时建造40余台核电机组的工程施工能力。

截至目前，国内外共有5台华龙一号机组建成投产，9台机组正在建设，批量化建设的有序推进，标志着我国真正自主掌握了三代核电技术。国和一号示范工程建设正在顺利推进，一批关键设备如期交付。高温气冷堆核电站科技重大专项示范工程实现了初始满功率运行。海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程建设有序推进，已进入设备安装阶段。此外，钠冷快堆、铅冷快堆、聚变堆等先进核能系统的关键技术研发也获得新突破。海上小堆技术研发不断深化，供热堆型号设计和示范工程积极推进。聚变堆研发积极推进，中国环流器2号M装置实现等离子体电流100万安培的突破，为我国开展堆芯级等离子体实验研究奠定了坚实基础。

蓝皮书显示，当前，我国核燃料循环产业保持稳健发展态势。

除了核能发电量不断提升，我国也不断拓展核能综合利用的领域。当前，核能供暖、核能工业供热以及同位素研发生产等领域发展迅速，同时核技术在医学、工业、安保等领域的应用规模持续扩大。

(责编：罗知之、陈键)

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