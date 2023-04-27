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关注创新“她力量” 科技企业成重要平台

操秀英
2023年04月27日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：关注创新“她力量” 科技企业成重要平台

4月26日迎来第23个世界知识产权日，今年的主题是“女性和知识产权：加速创新创造”。从“参与创新”到“加速创新”，时隔5年，世界知识产权组织再次聚焦女性发明人。

世界知识产权组织表示，女性占全球人口的近一半（49.58%）。虽然各地区女性都在通过自己的想象力和才智塑造世界，但她们面临多种挑战，创新和创造潜力在很大程度上仍未得到充分开发。就女性对知识产权的使用而言，尽管有所进展，但代表性仍然严重不足，由此导致从知识产权制度中受益的女性数量极低。在构建经济复原力成为当务之急的时候，让女性融入知识产权制度，加速创新创造和业务增长，比以往任何时候都更加重要。

据中国科协统计，目前我国科技人力资源中，女性科技工作者占比40%，互联网、生物医学等领域女性更是占比过半。世界知识产权组织数据显示，2021年我国全球专利申请中，女性发明人占比23.7%，远高于16.5%的全球平均水平。

高校和科研机构之外，科技企业的女性发明人数也在高速增长。科技日报记者从腾讯获悉，过去3年，腾讯女性发明人的累积人数每年增长超20%。在该公司全球专利申请的6.2万件中，女性发明人涉及的专利超2.2万件。如果以腾讯最新公布的女员工数估算，腾讯女性员工人均专利达1.3件。这些专利申请覆盖人工智能、云计算、虚拟现实、区块链等多个下一代互联网技术。

我国女性科技人才规模正逐步扩大、结构不断优化，在基础理论、应用技术、工程实践等领域均有突出贡献。主管部门和社会各界也在政策引导、平台搭建等方面，为女性创造更友好的科研环境，充分激发女性科技人才的潜力潜能。2021年6月，科技部等十三部门印发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》，其中“大力支持女性科技人才创新创业”部分提到，各方要积极搭建平台，提供服务，支持女性科技人才立足岗位、锐意创新，加强交流合作，产出高水平原创成果，加速科技成果转化。

相关专家称，高质量科技成果的产出，不仅需要持续且大力度的资金投入，还要有理论研究的科研环境，技术落地的应用场景。在这方面，平台企业已逐渐成为女性科技人才培育和创新的重地。以腾讯为例，腾讯2022年第四季度研发投入同比增长13.5%，全年研发支出达到614亿元。过去3年，腾讯累计研发投入超1826亿元，在人工智能、量子计算、网络安全等下一代互联网领域建立了前沿实验室。

在腾讯女性科研工作者中，杰出科学家、腾讯多媒体实验室负责人刘杉正是一位数百件全球专利的拥有者。该实验室持续为腾讯各业务和产品提供核心技术与工程优化，在此过程中，刘杉带领团队参与了新一代国际视频编解码标准制定，总计提交数百项技术提案，其中超过百项被采纳。

(责编：罗知之、陈键)
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