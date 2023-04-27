人民网记者 乔雪峰

五一长假将至，近日，交通运输部公路科学研究院综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心发布了《2023年五一假期出行预测报告》（以下简称《报告》）。

《报告》预测，五一假期期间，全国客运量预计将达到2019年以来同期最大值。其中，出境游将显著回温，泰国、日本、马来西亚、老挝等成为五一假期“重新拥抱世界”的第一站。

值得一提的是，海岛游、吃烧烤、音乐节、亲子游、寺庙游等成为五一出行热门关键词。相比去年同期大热的城郊露营，今年的出游风向明显转变，跨省、跨境出行比例将明显提升。

五一假期全国客运量将达到2019年以来同期最大值

《报告》预测，五一假期，全社会人员流动基本持续处于高位，全国客运量较2022年同期大幅增长、将达到2019年以来同期最大值。

《报告》预计五一假期高速公路拥堵程度整体较去年同期上升。假期第一天或出现人口迁徙、高速公路拥堵双高峰，五一假期高速公路拥堵峰值预计出现在4月29日10:00-12:00，这或许是整个五一假期高速公路拥堵的最高峰。预计5月2日的16:00-18:00、5月3日的15:00-17:00之间将出现返程高速公路拥堵高峰。

去程出行高峰期间，广西、云南、成渝、长三角等地区高速公路去程压力大，兰海、成渝环线、杭甬复线、石渝、昌栗、柳南等高速公路的部分路段易拥堵。返程出行高峰期间，杭甬复线、成都绕城、沈海、沪陕等高速公路的部分路段易拥堵。

同时，参照往年五一假期高速公路车流变化趋势特征，综合考虑近期高速公路交通流大幅上升、踏青出游热情高涨、高速公路免费通行等因素，《报告》预测2023年五一假期高速公路整体车流同比2021年、2022年将分别上升超15%、110%，较平时将上升超100%。

租车平台神州租车也发布了五一前瞻，数据显示，当前平台日活数据正持续创历史新高，预订增速远超往年同期。截至目前，五一预订中，日均取车量同比2022年增长超6倍，比2019年同期也有显著增长。

数据还显示，便捷的“大交通+落地租”，已成为用户出行的首选方式之一，今年五一预订中，机场、高铁、火车站等交通枢纽网点的取车量同比2022年增长超21倍。值得一提的是，平台年轻用户规模显著增长，90后及00后用户同比2022年增长5倍。

吃烧烤、音乐节、亲子游成五一假期出游热词

五一小长假日渐临近，热情洋溢的年轻人或许已早早规划好了旅程。约上三五好友，一饱口腹之欲，享受美好假期，这成为当下年轻人理想的出游方式。

随着各大社交媒体上“淄博烧烤”火爆出圈，《报告》显示“去吃烧烤”将成为五一假期美食方面的热门话题，淄博、柳州、青岛、南宁、锦州等地将成为五一热门烧烤城市，不少人正在计划打卡东北烧烤、山东烧烤、广西烧烤、四川烧烤等不同风格的烧烤。

此外，五一假期全国各地的音乐活动百花齐放，去大型场馆看一场演唱会、去遥远的城市听一次音乐节，也是五一出游的热点之一。五一假期北京、上海、南京、成都、杭州等地的音乐类活动出行热度位居前列。

同时，亲子出行客群出行意愿持续高涨，“五一亲子游”相关热度涨幅高达240%。上海迪士尼度假区热度依然排名第一，是家长们钟爱的“遛娃”神地。去年国庆节期间，杭州西湖力压上海迪士尼，成为全国最热景区，这一次上海迪士尼有望重回C位。

北京凭借深厚的历史文化底蕴和知名主题乐园，预计将成为亲子家庭出行的首选城市。青岛、三亚、厦门等海边城市也是家长们十分热衷的带娃目的地。北京故宫博物院、北京环球度假区、广州长隆动物世界、成都大熊猫繁育研究基地、莫干山等景区预订火爆。

《报告》预测，由于五一假期正逢春夏之交，适宜的气温让自然类景区，以及亲近自然的徒步、登山等户外玩法进入大众视野，各地“徒步”热度涨幅超60%。在今年春天年轻人“寺庙游”风潮的带动下，预计今年五一期间普陀山、五台山、峨眉山几大佛教名山将上榜热门登山目的地。

《报告》预测，今年五一期间各个景点人流车流都将增长，景区周边的停车成本将增高。更多游客会选择公共交通、共享单车等绿色出行方式，预计西湖风景区、泰山风景名胜区、丽江古城、黄山风景区、重庆洪崖洞等地的绿色出行火热。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经