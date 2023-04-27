中国科学院院士梅宏在论坛上发言。主办方供图

人民网福州4月27日电 （记者许维娜、林盈）近年来，随着数字经济新模式、新业态的不断涌现，数据作为新型生产要素的战略意义逐步凸显。

国家“十四五”规划中明确提出，要加强公共数据开放共享，营造良好的数字生态。作为公共市场开发业务的关键技术条件，数据质量应如何有效保障？

26日晚，中国科学院院士梅宏在第六届数字中国建设峰会系列活动之一的“有福之州·对话未来——院士峰会行”高峰论坛上表示，数据质量与使用者息息相关，公共数据应该取之于民用之于民，在应用中检验提升其质量。

梅宏从行业实际情况出发，介绍了当前我国公共数据的应用情况。“由于多重因素，国内公共数据的应用率相对较低。”他举例称，目前，有些地区尝试通过建立公司等方式，以国企形式参与数据运行，但创新能力仍需进一步加强。

把数据“用起来”，是梅宏为提升数据质量给出的建议。他认为，公共数据应该面向社会，让企业能够使用排除敏感数据外的大量数据。政府则应提高价值密度，让企业能够用好公共数据，从而在数字经济发展中发挥应有的作用。

“把大量数据‘关’在仓库里是没法实现质量提升的。”梅宏还表示，公共数据在使用过程中，自然就会形成一套治理体系，通过大量应用，数据质量也会逐步提高。

(责编：罗知之、吕骞)

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