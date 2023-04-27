第六届数字中国建设峰会
梅宏院士：加强数据应用 不要把大量数据“关”在仓库里
2023年04月27日13:08 | 来源：人民网
小字号
中国科学院院士梅宏在论坛上发言。主办方供图
人民网福州4月27日电 （记者许维娜、林盈）近年来，随着数字经济新模式、新业态的不断涌现，数据作为新型生产要素的战略意义逐步凸显。
国家“十四五”规划中明确提出，要加强公共数据开放共享，营造良好的数字生态。作为公共市场开发业务的关键技术条件，数据质量应如何有效保障？
26日晚，中国科学院院士梅宏在第六届数字中国建设峰会系列活动之一的“有福之州·对话未来——院士峰会行”高峰论坛上表示，数据质量与使用者息息相关，公共数据应该取之于民用之于民，在应用中检验提升其质量。
梅宏从行业实际情况出发，介绍了当前我国公共数据的应用情况。“由于多重因素，国内公共数据的应用率相对较低。”他举例称，目前，有些地区尝试通过建立公司等方式，以国企形式参与数据运行，但创新能力仍需进一步加强。
把数据“用起来”，是梅宏为提升数据质量给出的建议。他认为，公共数据应该面向社会，让企业能够使用排除敏感数据外的大量数据。政府则应提高价值密度，让企业能够用好公共数据，从而在数字经济发展中发挥应有的作用。
“把大量数据‘关’在仓库里是没法实现质量提升的。”梅宏还表示，公共数据在使用过程中，自然就会形成一套治理体系，通过大量应用，数据质量也会逐步提高。
(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 长三角六城市联合发出倡议 推进区域食安共治共享
- 人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从无锡市市场监管局了解到，25日上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市食品安全共治共享座谈会在江苏无锡召开，为探索长三角城市间食品安全共治共享，推进城市间食品安全跨界合作监管，上述六个城市食品安全委员会办公室联合签署了《推进长三角区域食品安全共治共享倡议书》（以下简称《倡议书》）。 《倡议书》指出，近年来，六城市紧紧抓住实施长三角一体化发展国家战略的重大机遇，积极探索建设区域食品安全监管联动与信息共享、案件线索移送与执法协同、检验检测行业一体化等长效机制；共建食品安全信息追溯一体化平台，持续探索追溯协同，促进并努力实现重要食品从生产源头、批发配送到终端零售的信息追溯；消除行政与区域壁垒，推动市场化、法治化、国际化的营商环境建设等，解决了一些在长期实践中难以解决的难点堵点痛点，为在更高起点上推动食品安全社会共治与跨界合作一体化创造了良好的基础。…
- 评论
- 关注