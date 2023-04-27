人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从无锡市市场监管局了解到，25日上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市食品安全共治共享座谈会在江苏无锡召开，为探索长三角城市间食品安全共治共享，推进城市间食品安全跨界合作监管，上述六个城市食品安全委员会办公室联合签署了《推进长三角区域食品安全共治共享倡议书》（以下简称《倡议书》）。

《倡议书》指出，近年来，六城市紧紧抓住实施长三角一体化发展国家战略的重大机遇，积极探索建设区域食品安全监管联动与信息共享、案件线索移送与执法协同、检验检测行业一体化等长效机制；共建食品安全信息追溯一体化平台，持续探索追溯协同，促进并努力实现重要食品从生产源头、批发配送到终端零售的信息追溯；消除行政与区域壁垒，推动市场化、法治化、国际化的营商环境建设等，解决了一些在长期实践中难以解决的难点堵点痛点，为在更高起点上推动食品安全社会共治与跨界合作一体化创造了良好的基础。

根据《倡议书》内容，未来上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市将加快食品安全的制度协同，协调城市间制修订区域内的食品安全专项法规，确保区域内食品安全法法规制度的一致性并得到切实执行；促进监管协调机构间的相互联动，统一协调区域间信息互通、抽检互认、执法互助、交流互商等；打造全过程、可追溯、跨区域的食品安全监管体系，逐步形成涵盖农产品种养殖、食品加工、运输、销售以及进出口食品的信息追溯与食品安全监管平台；加快推进食品安全执法联动、互助、协同，建立跨区域重大食品安全案件线索、案件协查快速响应机制，推动合法证据和处罚决定的互认、援用；建立食品安全危害检测、风险评估联动与突发事件响应机制，形成一体化的食品安全风险评估及预警机制；构建城市间社会共治机制，发展多种形式的食品安全专业性社会组织，鼓励城市间建立跨区域的投诉举报机制，支持市民参与跨区域的食品安全监督，引导社会各界深入开展制止餐饮浪费工作，探索共建跨区域的食品安全高端智库。

(责编：罗知之、吕骞)

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