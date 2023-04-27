人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长三角六城市联合发出倡议 推进区域食安共治共享

2023年04月27日13:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从无锡市市场监管局了解到，25日上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市食品安全共治共享座谈会在江苏无锡召开，为探索长三角城市间食品安全共治共享，推进城市间食品安全跨界合作监管，上述六个城市食品安全委员会办公室联合签署了《推进长三角区域食品安全共治共享倡议书》（以下简称《倡议书》）。

《倡议书》指出，近年来，六城市紧紧抓住实施长三角一体化发展国家战略的重大机遇，积极探索建设区域食品安全监管联动与信息共享、案件线索移送与执法协同、检验检测行业一体化等长效机制；共建食品安全信息追溯一体化平台，持续探索追溯协同，促进并努力实现重要食品从生产源头、批发配送到终端零售的信息追溯；消除行政与区域壁垒，推动市场化、法治化、国际化的营商环境建设等，解决了一些在长期实践中难以解决的难点堵点痛点，为在更高起点上推动食品安全社会共治与跨界合作一体化创造了良好的基础。

根据《倡议书》内容，未来上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市将加快食品安全的制度协同，协调城市间制修订区域内的食品安全专项法规，确保区域内食品安全法法规制度的一致性并得到切实执行；促进监管协调机构间的相互联动，统一协调区域间信息互通、抽检互认、执法互助、交流互商等；打造全过程、可追溯、跨区域的食品安全监管体系，逐步形成涵盖农产品种养殖、食品加工、运输、销售以及进出口食品的信息追溯与食品安全监管平台；加快推进食品安全执法联动、互助、协同，建立跨区域重大食品安全案件线索、案件协查快速响应机制，推动合法证据和处罚决定的互认、援用；建立食品安全危害检测、风险评估联动与突发事件响应机制，形成一体化的食品安全风险评估及预警机制；构建城市间社会共治机制，发展多种形式的食品安全专业性社会组织，鼓励城市间建立跨区域的投诉举报机制，支持市民参与跨区域的食品安全监督，引导社会各界深入开展制止餐饮浪费工作，探索共建跨区域的食品安全高端智库。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长三角六城市联合发出倡议 推进区域食安共治共享
　　人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从无锡市市场监管局了解到，25日上海、南京、杭州、合肥、宁波、无锡六个城市食品安全共治共享座谈会在江苏无锡召开，为探索长三角城市间食品安全共治共享，推进城市间食品安全跨界合作监管，上述六个城市食品安全委员会办公室联合签署了《推进长三角区域食品安全共治共享倡议书》（以下简称《倡议书》）。 《倡议书》指出，近年来，六城市紧紧抓住实施长三角一体化发展国家战略的重大机遇，积极探索建设区域食品安全监管联动与信息共享、案件线索移送与执法协同、检验检测行业一体化等长效机制；共建食品安全信息追溯一体化平台，持续探索追溯协同，促进并努力实现重要食品从生产源头、批发配送到终端零售的信息追溯；消除行政与区域壁垒，推动市场化、法治化、国际化的营商环境建设等，解决了一些在长期实践中难以解决的难点堵点痛点，为在更高起点上推动食品安全社会共治与跨界合作一体化创造了良好的基础。…
加快推进产业转型升级 绿色发展助力机械工业实现平稳增长
　　人民网北京4月27日电 （记者栗翘楚）工程机械发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要指标。中国机械工业联合会数据显示，2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部