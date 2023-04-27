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加快推进产业转型升级 绿色发展助力机械工业实现平稳增长

2023年04月27日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （记者栗翘楚）工程机械发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要指标。中国机械工业联合会数据显示，2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点，行业运行保持稳定，主要经济指标实现平稳增长。

据中国工程机械工业协会数据显示，今年一季度全国工程机械平均开工率达到53.14%，其中，吊装设备、挖掘设备开工率领先。券商分析表示，短期来看，随着稳经济一揽子政策和接续措施不断推进，交通、水利、能源等重大基础设施项目开工建设将拉动国内工程机械需求边际改善；从中长期看，工程机械企业成长逻辑已经由产品销量高增长切换至产品向高端化、智能化、电动化转型升级，随着核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，国内工程机械企业有望重塑全球市场竞争格局，不断提升市场份额。

当前，随着中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、环保要求日益严格，绿色发展正成为工程机械行业的重要趋势。近日，中国安全产业协会安全管理与机械租赁服务分会《塔式起重机再制造技术规程》启动会暨第一次编写会议在江苏常熟召开。

据悉，《塔式起重机再制造技术规程》规定了塔式起重机再制造术语和定义，提出塔式起重机再制造的一般技术要求，实现对塔式起重机拆解、清洗、分类、修复、装配、标识、出厂验收的工艺流程描述。

与会代表表示，标准制定对于绿色发展、节能减排，促进塔式起重机行业高质量发展都有重要意义，可以避免各地制订一些不同规则的类似规定而使制造厂家、租赁企业难以应付，同时为塔式起重机再制造企业公平竞争打下基础。

(责编：罗知之、吕骞)
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