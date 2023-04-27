原标题：超20万新兴买家争抢源头厂货，深圳礼品展人数创30年新高

经济回暖带动会展业快速复苏。

4月26日至29日，阿里巴巴1688工厂直采季暨第31届深圳礼品展在深圳国际会展中心宝安新馆举办。

展会登记买家数较去年增长20%，外省买家数增长超25%，预计到场买家将突破20万人，创展会30年来新高。其中，源头厂货馆展位早就被一抢而空，晚到的参展商甚至询问卫生间旁边能不能辟出一个展位。

“20万是人数不是人次，主要是一二线城市25到35岁的年轻人，很多是宝妈和女大学生为代表的小红书博主。”主办方之一励展华博展览（深圳）有限公司高级副总裁袁文军透露，20万生意人里七成来自粤港澳大湾区，以小红书博主、中小主播、短视频带货达人、社区团购“团长”和跨境电商“买手”为主。

这些新兴买家带火了B2B电商。

4月25日，1688成为苹果应用商店免费榜排名第一的APP。上一次1688登顶是因为地摊经济，这一次则是小红书博主。

据悉，近日1688APP的买家主动打开率、非大促日的单日平台交易额和单日平台订单量均创下公司成立24年来的历史新高。

新兴买家跟着小红书博主逛源头馆

在现场看到，很多新兴买家进入展馆后纷纷直奔3号馆——源头厂货展馆。

有的买家是刚准备做生意的“小白”，没有自己的供应链，主要是来找商家做小批发、轻定制和一件代发的，目标是找源头厂；电商卖家、跨境商家、微商、地摊货主和小的实体店主则是来找源头货的，他们的采购量不大，但又想要源头价；小红书博主、网红主播和各类达人，有粉丝积累和带货能力，他们是来找爆款的。

业内人士分析称，消费没有降级但在分级，消费者趋于理性和追求性价比，传导到上游采购批发市场，零售端的小生意人进货追求源头。源头意味着一手货源和一手价格，对于B类买家来说意味着在经营利润和商品价格力上有双重保障。

今年源头厂货展馆有近500家参展商，75%以上有自己的工厂，其他25%也是跟工厂直接合作。这些源头厂商来自172个源头产业带，他们带来了上万件源头货。与往年不同，今年的参展商绝大部分都具备轻定制、一件代发、跨境、分销和24小时发货能力。

在现场看到，不少小红书博主来到参展商南通爱诺瓦医用科技有限公司的展台，了解一次性吸汗巾、浴巾和洗脸巾等商品。该公司负责人表示，任何商品采购量达到50个就可提供定制款，达到200个就支持新品研发。

源头厂商也带来了大量下游趋势爆款。例如，参展商广东伽伽那家居用品有限公司的展台吸引力很多买家驻足。该公司调研发现“中国人吃饭看手机的普及率高达60%”，于是开发了一款具备手机支架功能的饭盒。有买家当场表示，能不能加入一些自己想要的定制元素，在得到肯定答案后当场下单采购。

智能技术让买家云逛产地和在线探厂

技术感是今年厂货展的另一大亮点。不少买家通过源头厂货馆的找工厂一体机，体验在线看厂和下单，以及10秒设计5分钟生产拿货的轻定制服务。

1688还在现场介绍了即将上线的产业带数字地图，主要有三大功能：源头寻源、最全的源头产地商家集合、最专业的产地讯息和市场动态。

买家进入地图后，一层层逛进去，能看到主要的源头地标、产业带、批发市场、主要商家的工厂车间和样品间。同时，地图还配套上线VR在线探厂技术，全息式呈现工厂展厅。

1688透露，数字地图将全面开放给所有源头厂商免费入驻，不局限于1688的商家。今年将推动全国200个核心产业带上线，覆盖500个专业市场，吸纳10万家工厂免费入驻。首批重点标识的源头地标包括十三行女装、义乌商贸城、郑州百荣酒水、杭州四季青服装、湖州织里童装……

对买家来说，数字地图除了带来“足不出户，云逛产地”的新采购体验，还能通过可视化的产地情报，快速感知源头趋势商机。

1688总裁余涌在展会现场表示，1688将围绕源头供给做好智能化体验、数字化重构和产业链纵深三件事。

数据显示，目前1688有近6000万支付买家和近100万的源头厂商。绝大部分买家是数字化程度比较高的一二线城市的年轻创业者，他们主要通过1688来做小批发、轻定制和找工厂，对智能化采购体验不陌生且有强需求。

展会之变背后的消费趋势

深圳礼品展是国内最大的消费品展会，跟广交会一起被称为贸易领域的“双子展”，广交会是国际贸易的风向标，礼品展则是国内贸易的温度计。

今年也是深圳礼品展跟1688第五次联合办展，在圈内逐渐形成了厂货第一展的心智。

这次展会可以看到五大消费趋势：自我探寻、消费者共创、松弛生活、消费本地化、聪明消费。由此带来的买家采购趋势是达人兴起、追求质价比、采购呈现小单高频和个性化，而且追求新采购体验。

30年来，深圳礼品展的主力买家发生了三次变化。最早是圈内人相互采购，后来是线下零售和批发商，这几年是线上新兴买家。除了政府、事业单位和大中型企业外，还加入了很多小型新兴买家，采购体现出小批发、轻定制和年轻化趋势，这也是当下的主流创业模式。

礼品展的主力参展商群体从贸易商和组货商变成了源头厂商。参展商品经过了生肖礼品、工艺品、消费礼盒到大牌平替和定制款的转变。

为了承接新兴买家需求，不少参展商提前升级了供应链。例如，为了承接定制化订单，主营收纳和露营产品的菀煜集团针对几款核心产品准备了大量产品基础部件。当买家下单时，即可在半成品仓库快速调货加工。

针对产品不同数量、规格、特殊包装需求，菀煜还设计了不同规格的组合包装箱。供应链的高效化与柔性化，使得企业即使面对亚马逊平台的跨境商家的批量外贸订单，也能做到2-3天超短周期出货。

菀煜集团过去主要做出口，试水国内批发市场后，吸引了一批跨境买家和直播领域的新客户，这次展会他们又收获了小红书博主这个新客户群体。

(责编：曹淼、李源)

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