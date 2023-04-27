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中国平安：一季度实现归母营运利润413.85亿元 

2023年04月27日10:56 | 来源：人民网
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4月26日，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称中国平安)公布截至2023年3月31日止三个月期间业绩：2023年第一季度，实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。

2023年第一季度，平安寿险及健康险新业务价值在报告口径下同比增长8.8%，在同假设口径下同比上升21.1%。截至2023年3月末，平安个人客户数近2.29亿，客均合同数较年初增长0.3%至2.98个。医疗健康生态圈战略持续推进，2023年第一季度，中国平安实现健康险保费收入达400亿元；寿险及健康险新业务价值同比增长8.8%至137.02亿元；寿险与健康险业务实现归属于母公司股东的净利润249.71亿元，同比增长104.5%；平安寿险保费收入1,717.67亿元，同比增长5.6%。

数据显示，2023年一季度，团体业务综合金融保费规模达50.28亿元，同比增长4.5%，其中对公渠道保费规模20.41亿元。平安产险实现保险服务收入763.12亿元，同比增长7.1%；实现归属于母公司股东的净利润45.23亿元，同比增长45.9%。

2023年第一季度，平安银行实现营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；营业收入环比去年四季度增长8.3%；实现净利润146.02亿元，同比增长13.6%；截至2023年3月末，不良贷款率1.05%；拨备覆盖率290.40%。2023年第一季度，中国平安公司保险资金投资组合年化净投资收益率为3.1%，年化总投资收益率为3.3%。截至2023年3月31日，公司保险资金投资组合规模超4.49万亿元，较年初增长3.1%。

在有效协同保险与医疗健康服务，深度研发相关产品方面，截至2023年3月末，平安健康付费个人客户数超4,200万。同时，中国平安持续推进企业员工健康管理服务体系建设，2023年第一季度覆盖企业客户近2万家，服务企业员工数超1,000万。2023年第一季度，中国平安实现健康险保费收入达400亿元，享有"+服务"权益的客户覆盖寿险新业务价值占比稳步提升。

聚焦核心技术研究，提升金融主业服务水平。截至2023年3月末，公司科技专利申请数较年初增加1,152项，累计达47,229项，稳居国际金融机构前列。2023年第一季度，中国平安AI坐席驱动产品销售规模在整体坐席产品销售规模中占比49%；AI坐席服务量超5.3亿次，在客服总量中占比达81%，并保持稳定；AI催收金额覆盖率42%。

助力可持续发展，持续深化绿色金融实践。截至2023年3月末，中国平安绿色投融资规模约3,084.49亿元，绿色银行类业务规模约1,741.12亿元；2023年第一季度绿色保险原保险保费收入约65.65亿元。

中国平安表示，公司将持续推进"综合金融+医疗健康"双轮并行、科技驱动战略，充分发挥在金融、医疗、科技领域积累的资源和优势，积极把握各项政策契机，全面支持实体经济，深入践行企业社会责任，继续为实现社会、客户、股东、员工的价值最大化而砥砺奋进。

(责编：曹淼、李源)
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