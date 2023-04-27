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2023中国家电产业链大会举行

2023年04月27日11:01 | 来源：光明网
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原标题：AWE2023｜2023中国家电产业链大会举行

4月26日，由中国家用电器协会指导、《电器》杂志社承办的“2023中国家电产业链大会暨2023年度中国家电产业链金钉奖颁奖仪式”在上海举办。家电行业专家、经济学专家、百余位家电产业链上下游企业代表齐聚一堂，围绕“助力新型产业化，重塑产业供商关系”的主题展开深入探讨，推动产业链新技术以及跨界新技术与家电业的对接，助力家电产业体系优化升级。

中国家用电器协会秘书长王雷表示，配套能力强、配套效率高，不断进阶的产业链优势是中国制造在全球家电市场上的核心竞争力之一。过去三年，中国家电制造业特别是产业链上游配套企业，不但自身经受住了重重考验，还以饱满的热情积极响应整机制造企业围绕产品升级、制造升级、“双碳”战略、国产化替代等方面提出的更高配套要求，勇于技术创新，践行供给侧改革，不断为家电制造贡献更完善的配套解决方案。

“中国家电行业正处在向全球科技领先目标迈进的道路上，实现科技领先，必将有很多的先进技术在产业链企业里落地和实施，产业链企业的重要作用不言而喻。”中国家用电器协会副秘书长、《电器》杂志社主编陈莉表示，“将本次会议主题定为‘助力新型产业化，重塑产业供商关系’，就是希望整机企业和产业链企业能够形成共荣共生、共同发展的合作关系，共同推进行业高质量发展。”

面对全新的内外部环境，中国家电制造正在不断迈向高端化、智能化、绿色化，整个产业链各个环节都在加速向上升级。在升级过程中，科技创新始终是推动中国家电制造业高端化、智能化、绿色化的最重要支撑。

主题演讲环节，企业代表围绕“家电‘智’造”“新能源与家电制造”“制冷技术”“低碳环保密封技术”“聚氨酯保温材料”等展开讨论和分享。

为表彰对提升家电整机性能、技术、功能等方面做出卓越贡献的配套零部件生产企业，大会还举行了2023年度中国家电产业链金钉奖颁奖仪式，共有23款产品荣获表彰。

“稳增长的关键在于稳消费。企业的机遇是依靠企业自己创造出来的，家电企业要在促进消费增长中创造发展的机遇，要聚焦市场需求，打造适应消费需求的产品。”经济左小蕾表示，未来的机会属于创造性，创新的企业永远是朝阳企业、永远有机会。

据悉，作为AWE重要配套活动，中国家电产业链大会至今已成功举办七届，经过多年的持续培育和打造，已成长为中国家电产业链上下游需求对接和创新合作的重要平台。（肖春芳）

(责编：董童、李源)
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