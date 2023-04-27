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海尔智家大脑实现全面升级：覆盖产品、场景、平台体验

2023年04月27日13:07 | 来源：环球网
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原标题：海尔智家大脑实现全面升级：覆盖产品、场景、平台体验

　　4月26日，海尔智家展示了智慧家庭的核心技术引擎——“智家大脑”的最新成果，即让产品体验越用越好用，让场景体验从基础互联进化到深度体验，让用户生活通过智家大脑平台实现全屋无感服务。

　　作为一个专注家庭、专注生活，集思考、决策、情感于一体的家庭智慧大脑，在技术上，智家大脑由一个智家大脑平台、三朵云（AI云、大数据云、IoT云）和全屋神经网络系统构成，拥有理解力、感知力、决策力和生命力。目前智家大脑已服务1.9亿用户家庭，智慧家电用户活跃1273万，语音交互用户活跃752万，场景月用户交互次数6.3亿，越来越多家庭通过智家大脑，实现了深度体验的智慧生活方式。

　　海尔智家方面表示，正是智家大脑的技术创新，让产品体验全面升级，让家电变得“很懂你”，且越用越聪明。以空调为例，有了智家大脑，空调会自动记忆自动调整温度，如在夏天会自动把温度调至最舒适的25度。用户只需说一句“小优小优，舒适家”，即可快速开启舒适空气。不仅如此，随着使用次数的增加，智家大脑还能记忆用户在不同季节的使用习惯，学习用户家里人的生活习惯，提供私人专属的空气体验。

　　此外，在智家大脑支撑下，场景体验真正实现了从基础互联到深度智慧体验的质变。在用户衣食住娱生活的方方面面，智家大脑都能通过智慧场景创造出更好的生活方式。比如，通过三翼鸟全屋空气系统，不同场景有专属空气方案，在客厅场景有亲友来访时，空调能检测到家中人数过多，室内二氧化碳浓度上升，主动开启新风保持空气清新；在卧室场景入睡后，空调会判断用户的睡眠状态制定健康睡眠曲线，主动升温防止感冒。

　　而对用户来说，智家大脑不仅通过产品和场景上的体验升级，让用户生活变得更简单、便捷、高效，还通过打造全屋智慧生活管家小优，让智家大脑平台能力得以具象化展现。据悉，以智家大脑为核心支撑的小优，能作为贴心的智慧生活“管家”，跟用户像家人一样相处、像家人一样懂用户的所想所需。

　　具体而言，小优能从“四个方面”为智慧家服务。主动服务方面，小优能帮用户实现“人在千里，家在手上”的体验，通过APP对家电和场景远程操控；“让家理解你”方面，小优能通过智慧家庭首个分布式耦合引擎，拥有超强的理解力；在“让家自定义”方面，用户可以任意选择喜欢的家电产品组合，通过场景生成引擎，根据喜好轻松定制个性化场景；在“全屋OTA智慧家庭自进化”方面，小优会为家不断升级智慧服务、产品功能，迭代更多丰富的智慧场景体验，打造“永不过时”的智慧家。

(责编：曹淼、李源)
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