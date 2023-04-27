原标题：第三届直播电商节闪耀大湾区 拼多多“数实融合”助力高质量发展

“狮子摇光毛彩竖，胡腾醉舞筋骨柔。”伴着鼓锣音乐，两位主播头戴醒狮帽齐步起舞，一场以“广货拼精彩多多好礼来”为主题的专场带货直播，在羊城广州正式开启。

4月26日，时值由商务部、中央广播电视总台、广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府主办的粤港澳大湾区消费季暨第三届直播电商节启动首日，拼多多撬动百亿补贴、万人团等资源举办专场带货直播活动。主播们向广大网友推荐“广州造”佳品、名特产、老字号等数十种品质“广货”。福建省龙岩漳平市商务局局长林娜在直播中惊喜现身，向全国消费者推介来自龙岩的水仙茶、百香果脯等好物。

“2023年是消费提振年，此次的大湾区消费季和直播电商节是粤港澳大湾区顺应行业发展、促进消费提档升级的创新举措。为响应政府号召，拼多多快速行动，组织平台和商家积极参与本次活动。为消费者推介好货外，我们也希望各地观众对岭南文化多一分了解。”拼多多副总裁侯凯笛表示。

把直播间开进大湾区产业带

晚上7点，拼多多粤港澳大湾区消费季带货直播正式开启。在广州第三届直播电商节的活动现场背后，地标“小蛮腰”流光溢彩，美轮美奂。据了解，作为千年商都、社会零售万亿之城，广州市围绕加快建设国际消费中心城市、推动消费持续恢复升级。由广州市人民政府主办的第三届直播电商节（中国·广州）采取线上线下相结合的方式在4月26日至5月15日举行。

此次直播吸引了溪木源、舒客、OPPO、蓝月亮、皇上皇、格兰仕、美的等众多品牌商家报名参与。主播们向观众热情介绍广州酒家糕点、美心蛋卷等粤港澳本地特产食品，广东本土品牌护肤品与日用品，以及多款手机、小家电以及潮流鞋服饰品。网友们留言评论，“这是把直播间开进了产业带啊！”

拼多多粤港澳大湾区消费季带货直播现场。（罗洛亚 摄）

广东作为美妆产业集聚地，成为整个中国日化行业的重镇。在政府扶持与电商平台的助力下，更多品牌的知名度与产品质量跻身国际一线行列。

“好的妆容往往都需要好的皮肤，平时做好护肤，妆前认真做好保湿，出来的妆效真的会不一样。”直播间内，溪木源山茶花洁面泡沫、积雪草爽肤水等洁面护肤产品被众多敏感肌消费者抢购。作为在广东土生土长的企业，溪木源自2019年成立之初便坐拥广东美妆产业优势。在深耕科技、提升产品力之余，溪木源积极拥抱新电商，结合消费者反馈研发并上线新产品线，为拼多多平台上更广泛的消费者提供护肤佳品。

其中，积雪草系列是溪木源与拼多多联合研发的产品。据溪木源运营合伙人李睿介绍，积雪草系列在拼多多上线后，消费群体得以逐步增扩，更多年轻消费者、精致妈妈开始了解并使用溪木源产品。

2022年，溪木源实现逆势增长，销量同比增长超200%，并成为拼多多平台新锐top品牌。“入驻拼多多三年来，品牌多个旗舰店粉丝共计破百万。消费者对品牌产品力逐渐认可，服务满意度逐步提升，我们在拼多多建立了牢固的消费者基础。”李睿表示，“在政府的大力支持下，我们将继续推动产品研发，为更多消费者带来愉悦的护肤体验。”

提及口腔护理品牌，舒客是消费者们最为熟悉的国内品牌之一。在直播间热卖的酵素牙膏是舒客的明星产品，与宽头牙刷同为拼多多舒客官方旗舰店的“已拼10万+”的爆款。据介绍，酵素牙膏内特别添加谷物美白精华与天然木瓜酵素，在不伤敏感牙龈的同时，加速溶解外源性牙渍，实现牙齿有效美白。加装了“宽带”的宽头牙刷，则为牙龈出血、敏感的人群提供了温和舒适的刷牙新体验。

今年一季度，消费者的消费意愿和购买力逐渐恢复，舒客在拼多多平台上的销量取得了稳健增长。“拼多多丰富的运营工具，帮助我们精细化运营业务，大幅提升生产、流通效率，形成让利空间，使我们的业务得到持续增长。”舒客相关负责人表示，“通过分析平台产品销量情况与评论反馈，我们会更加深入了解消费者需求和喜好，用更多优质的产品服务好拼多多平台上不同需求的消费者，实现整体销量的提升。”

继2023年年初“农云行动”之后，今年三月，拼多多百亿补贴以泉州站为起点，推出系列走进产业带专场直播，并计划持续走进全国一线制造业、农业产业带，助力当地特色产业发展，促进“数实融合”。侯凯笛表示，平台将继续与品牌旗舰店一起，陆续走进全国多个产业带，通过“特色直播+百亿补贴”的方式为消费者带去实惠好物。

局长化身推介官闽西、黔南特产迎热销

醒狮，是广东的非物质文化遗产。作为岭南民俗文化的代表，醒狮更是象征着团结开拓的民族精神。

福建、广东同为海上丝绸之路的重要区域，自古以来就有着非常密切的经济往来。2022年5月，国家发展改革委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，龙岩市与广州市正式建立对口合作关系。2022年以来，两市聚焦“国家要求、龙岩所需、广州所能”，充分考虑两地的资源禀赋、发展基础、合作条件等因素，通过“政府搭台、企业唱戏、群众受益”实现共同发展、协调发展，共谱新时代“老区+湾区”合作篇章。

“梦里寻它千百度，蓦然回首，它却在杯盏暗香浮动处”。直播期间，福建省龙岩漳平市商务局局长林娜做客直播间，为全国观众介绍漳平水仙茶饼、百香果脯等多款来自龙岩的特产好物，瞬间引起拼购热潮。

福建省龙岩漳平市商务局局长林娜（中）做客直播间，为全国观众介绍漳平水仙茶饼。（罗洛亚 摄）

作为龙岩特产，漳平水仙是中国乌龙茶中唯一的紧压茶，具有风格独到、品质奇珍的特点。邓大沿漳平水仙是龙岩市审核选出进入百亿补贴直播间的产品之一，其拼多多店铺销售负责人黄春鹏表示，“我们增加了一倍的客服人手，同时也加紧备货，为本次直播电商节的到来做好准备。”据黄春鹏透露，线上销售渠道大大提升了漳平水仙在消费者当中的认知，逐步走高的销量也为当地的茶农带来了实实在在的收益，他也希望，通过第三届直播电商节，漳平水仙可以被更多大湾区消费者所熟知。

“因为属于山区地市，龙岩商务发展还比较落后。希望通过本次广州直播电商节，帮助龙岩名优特产品打开产销对接渠道，助力龙岩市的地瓜干、河田鸡、水仙茶、百香果、花卉等特色产品销售，”龙岩市商务局局长吕素梅表示，“这次直播电商节让我们对‘湾区市场+龙岩产品’的商贸合作有了更多的期待。”

除龙岩特产外，作为粤黔对口消费帮扶项目的成果之一，千优谷刺梨走出黔山，在直播电商节亮相拼多多直播间。千优谷刺梨汁富含天然VC等多种营养成分，100%原汁还原真实口感；而喜欢酸甜回甘的消费者，则对解腻清油的刺梨茶更加心仪。凭借华南理工大学、贵州大学的科研合作成果加持，千优谷刺梨汁、刺梨茶成功吸引了直播间观众的目光。

补贴专区上线助力消费市场升温

直播电商节活动期间，拼多多活动专区也于4月25日在客户端同步上线，针对化妆品、食品、洗护用品、服饰、家电等更多广东地区的优势产品及品牌，开启为期20天的补贴让利活动。消费者打开拼多多，搜索“电商节直播”便可一键直达。

随着各地各项促进消费政策措施密集出台和落地，国内消费市场正在快速回暖。平台型企业借助自身优势，充分激活消费引擎，为经济增长注入持久动力。以拼多多为代表的新电商平台正进一步推动广大消费者敢消费、愿消费。

清华大学经济管理学院副教授林志杰认为，相对于线下购物，线上购物总会存在一定的“虚拟性”，无法“眼见为实”。通过“消费季”“直播电商节”这类政府搭台的活动，不仅增加了消费者对线上购物的可信赖度，同时像此次大湾区消费季“百亿补贴”专场带货直播中，拼多多对优质商品还进行了流量及折扣等资源倾斜，有利于保障供给质量。

2022年，全国农产品网络零售额突破5000亿元。增城荔枝、平远脐橙、徐闻菠萝、阳江柚子、连山大米等，不仅仅在大湾区备受欢迎，也通过电商快车发往了全国各地。拼多多百亿补贴通过面向农产品、农副产品加码补贴，有效降低了供需两端的采销成本，链接全国数百个农业产业带，助力区域农产品发展成大产业。

在林志杰看来，拼多多是“短路经济”领域较好的践行者，其独特的C2M（消费者直达厂家）、拼团购物、降低商家广告成本转为消费者价格补贴等模式大幅降低了商品价格。此外，平台采用智能算法将物美价廉的商品与消费者拼团进行匹配，显著提高消费效率，提升了消费体验。

作为消费大省、贸易大省，广东在联通国内国际大市场方面有着独特的优势。2022年9月，拼多多启动跨境电商项目，帮助中国制造更好更快出海。据介绍，拼多多将与广东各地政府合作，设立粤货专区，进一步支持粤货出海。侯凯笛表示，“接下来，我们会致力于打造广东制造的品牌国际影响力，助力跨境电商与产业链的深度融合，带动制造业全链条数字化协同升级，助力广东制造走向全球。”

(责编：曹淼、李源)

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