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《个人信息保护合规准则》发布 奇富科技等企业共同参与撰写

2023年04月27日14:41 | 来源：中国网财经
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原标题：奇富科技作为主要贡献单位参编又一行业准则正式发布

　　日前，《个人信息保护合规准则》(下称《准则》)于CSA官网正式发布。《准则》是云安全联盟(CSA)的《个人信息保护法》实践研究课题成果，汇集了华为、腾讯、奇安信、奇富科技等众多企业共同参与撰写。

　　随着互联网的发展，保护用户数据安全和隐私已经成为越来越重要的课题。为了应对用户日益增长的安全需求，企业正在纷纷探索高效的技术手段和措施，用以进一步保障用户的信息安全。

　　《准则》为以数据型企业为主要主体的个人信息处理者，提供了系统性的合规操作指引，帮助它们更好地履行其保护个人信息安全的责任。同时，还向它们提出了个人信息保护的基本要求，具体涵盖了包括个人信息的定义、收集、使用、存储、共享和保护等12个控制项及106项细则。

　　不可否认的是，在数据泄露、网络安全事故、个人信息泄露和倒卖等乱象频发的现状下，公众对企业和机构数据保护能力的信心不足。奇富科技信息安全专家对此表示，随着政策的有效引导及各行业的自律探索，人们的个人信息保护意识得到大幅提升。而解决个人信息泄露问题，除了法律监管，需要企业加强对消费者个人信息保护，以及消费者自我提升个人信息保护意识等各方配合，共同完成。也正因如此，奇富科技在企业自身治理及行业自律贡献方面动作频频。

　　在制定《准则》的过程中，奇富科技始终秉持个人信息保护全闭环治理理念，注重专业性输出，为课题成果的制定和完善提供了有力支持，展示了公司作为金融科技行业头部企业所具有的合规理念及竞争力，赢得了行业及市场的信任。同时，以参与《准则》制定为契机，奇富科技加强了与专家、学者及同行业高精人才的深入交流和探讨，进一步深化了对政策法规、行业实践及标准的解读。

(责编：曹淼、李源)
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