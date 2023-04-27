人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）今年“五一”假期从4月29日开始至5月3日结束，共计5天。记者从交通运输部获悉，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，具体免费时段为4月29日（星期六）0时至5月3日（星期三）24时。

交通运输部公路局副局长顾志峰在交通运输部新闻发布会上表示，综合考虑假期公路交通出行规律、假期时长、天气情况、旅游政策环境等因素，预计今年“五一”假期全国公路网将呈现总体流量高、自驾占比高、新能源汽车出行增多、拥堵路段多点分布等特点。

顾志峰指出，预计全国高速公路日均流量将达到5330万~5430万辆，同比2022年增长约73%~77%，假期首日（4月29日）流量可能突破历史峰值。普通国省道日均断面交通量将达到9300~10000辆，同比2022年增长约31%~40%。

据交通运输部公路科学研究院发布的《2023年五一假期出行预测报告》（以下简称《报告》）预测，2023年五一假期高速公路整体车流同比2021年、2022年将分别上升超15%、110%，较平时将上升超100%。五一假期全社会人员流动基本持续处于高位，全国客运量较2022年同期大幅增长、将达到2019年以来同期最大值。

据顾志峰介绍，针对今年“五一”假期超大流量的路网运行特征，交通运输部将紧紧围绕“保畅通、保安全、保稳定、优服务”目标，重点做好5方面工作。一是加强出行信息服务，及时发布公路气象及路况信息。二是加强公路网运行监测调度，及时开展疏堵保畅。三是加强出行服务，着力提升服务区停车、如厕、充电、加油等服务能力，满足公众出行需求。四是加强公路安全管理和应急处置，保障路网运行畅通有序。

顾志峰同时还对广大驾驶员提出以下提醒：“假期出行要提前了解目的地和途经路线实时路况，合理规划出行路线和时间。合理安排出行时间，避免因错过免费通行时段，导致无法享受免费通行政策。途中如遇降雨天气，请注意降低车速，保持安全车距。出入服务区、客运场站及乘坐公共交通工具时佩戴口罩，做好个人防护。注意行车安全，避免疲劳驾驶，防止发生各类安全事故，确保假期出行平安、顺畅、舒心。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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