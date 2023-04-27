人民网记者 乔雪峰

“当前路上的车越来越多，社会人员流动量大幅度增长，流动的中国充满活力。”4月27日，交通运输部综合规划司副司长苏杰表示，今年一季度我国交通运输经济运行正在加快恢复增长，总体实现良好开局，既有质的有效提升，也有量的合理增长。

苏杰指出，从货运量、公众出行、港口生产、交通投资等方面看，都保持了好的开局。

货运量整体呈现向好态势。一季度完成货运量118.7亿吨，同比增长5%，其中铁路、公路、水路货运量分别完成12.6亿吨、85.7亿吨、20.4亿吨，同比分别增长3.2%、5.2%和5.4%。民航完成货运量149万吨。邮政快递业务量完成269亿件，同比增长11%。

公众出行明显恢复。一季度高速公路9座及以下小客车出行量、营业性客运量实现较快增长、同比增速均在25%以上。城市客运方面，一季度完成全国城市客运量209亿人次，规模与去年同期基本持平。

港口生产保持平稳增长。一季度完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%，其中内贸吞吐量增长5.4%，外贸吞吐量增长7.8%。完成集装箱吞吐量6973万标箱，同比增长3.5%。

扩内需、稳增长、促就业

一季度完成交通固定资产投资7205亿元

交通基础设施具有投资规模大、落地见效快、综合效益好、带动作用强的特点，是适度超前开展基础设施投资，扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。

交通运输部综合规划司副司长苏杰表示，今年以来，交通运输部坚持稳中求进工作总基调，切实发挥规划政策引领作用，强化资金要素保障，加大项目推进力度，精准施策、多措并举，扎实推动交通运输扩大有效投资各项任务。

据了解，3月，交通运输部专门召开了加快推进项目前期工作、积极扩大交通运输有效投资会议，对2023年扩大交通运输有效投资工作作出部署。各省级交通运输主管部门主动担当、积极作为，陆续制定了年度投资目标任务，多个省份预期交通投资规模均超过3000亿元，交通投资稳中有进。

在河南焦作民主路项目大沙河桥建设现场，主塔顺利封顶，未来将实现轻车跃大河、天堑变通途；在鹤壁市淇滨区，高耸的塔吊挥动长臂，工程车辆来回穿梭，“七纵十横”路网架构已全线贯通；在周口中心港集装箱码头作业现场，桥吊高效运转，集卡往来穿梭，一派“船来船往、上货卸货”的繁忙景象，中原大地上，热火朝天的施工场景随处可见。

川藏铁路、广东黄茅海跨海通道、新疆乌尉高速天山胜利隧道、西部陆海新通道平陆运河、长沙黄花机场改扩建等项目加快推进。

沪武高速江苏太仓至常州段改扩建工程、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程、福州港江阴港区自动化码头工程等项目顺利开工，一大批交通重大项目正有序推进。

苏杰指出，一季度，完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%，实现交通运输扩投资“开门红”，为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。

下一步，交通运输部将在保持投资规模基础上，坚持服务国家重大战略实施，落实“十四五”规划，进一步扩大交通有效投资，加快推进重点项目审批和建设，加强对重点项目跟踪、协调、调度，科学有序推进项目实施，防范化解风险，在稳增长中切实发挥交通投资的重要作用。

加快建设交通强国

明确未来五年思路目标和行动任务

今年3月，交通运输部会同国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、国铁集团印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称《五年行动计划》），对加快建设交通强国的5年目标任务作出部署安排。

苏杰在新闻发布会上表示，在目标方面，《五年行动计划》明确提出了阶段性行动目标，并聚焦“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”提出了具体目标和定量指标。比如，一流设施方面，提出到2027年“综合交通基础设施布局、结构、功能持续优化，系统集成水平有效提升”，并提出“全国铁路营业里程达到17万公里左右，国家高速公路里程达到约13万公里，普通国道里程约27万公里，国家高等级航道里程达到约1.9万公里，民用颁证运输机场数量约280个”等定量指标。

在具体行动方面，《五年行动计划》突出与“两个纲要”重点任务相结合，突出与“十四五”“十五五”两个五年规划做好衔接，在此基础上提出了十大行动，包括：现代化综合交通基础设施建设、运输服务质量提升、交通运输服务乡村振兴和区域协调发展、科技创新驱动、绿色低碳转型、安全生产强化、开放合作提升、人才队伍建设、深化改革提升管理能力、加强党的建设等。每项行动包含若干具体任务，共计53项任务。

苏杰指出，《五年行动计划》明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务，对于行业上下全面贯彻落实党的二十大精神、奋力加快建设交通强国具有重要指导作用。

苏杰进一步表示，《五年行动计划》中提到“现代化综合交通基础设施建设行动”主要包含3方面任务：

一是突出完善交通网，优化综合交通基础设施布局、结构和功能。二是突出枢纽建设，优化交通基础设施系统集成。三是突出交通重大工程，推进交通基础设施重大工程建设。

实施12件民生实事

增强人民群众获得感、幸福感、安全感

交通运输关系国计民生，服务亿万群众。交通运输部连续多年开展民生实事工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任舒驰表示，今年交通运输部将坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，实施12件交通运输更贴近民生实事。

这12件民生实事，具体是：

一是改造公路危旧桥梁6500座，其中农村公路5000座、国省干线1500座，进一步提高公路桥梁安全保障水平，保障人民群众安全便捷出行。

二是实施农村公路安全生命防护工程5万公里，进一步提高农村公路安全保障水平。

三是组织开展高速公路充电基础设施“随手查”服务，为公众提供高速公路充电服务设施实时状态查询服务。

四是组织开展高速公路“阳光救援”行动。督促各地优化高速公路救援服务，全面公开服务主体收费标准、收费项目及监督电话等，自觉接受社会监督。

五是持续提升适老化无障碍交通出行服务。扩大出租汽车电召和网约车“一键叫车”服务覆盖面，新打造敬老爱老城市公共汽电车线路1000条，推动城市客运无障碍设施设备更新改造，开展城市轨道交通“爱心预约”乘车服务。

六是推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成。推动平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平。推动降低平台过高的抽成比例或者会员费上限，并向社会公开发布。

七是持续推进道路运输便民政务服务提质增效。持续提升高频事项“跨省通办”业务办结率和办理成功率，全国累计网上业务办理量达500万件以上，服务好评率保持96%以上；道路运输电子证照总量累计生成1500万张以上。

八是实现道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领。推进道路普通货运驾驶员从业资格管理改革，取消道路普通货运驾驶员从业资格证考试。

九是组织开展关心关爱货车司机专项行动。推选宣传100个品牌服务“司机之家”，提升停车、休息、餐饮、洗浴、洗衣等服务质量；推出针对货车司机的免费“车货无忧”公众责任险，保障货车司机放心停车休息；选树100名“最美货车司机”，提升货车司机职业荣誉感、归属感。

同时，交通运输部还要组织实施港口服务能力提升工程，开展国内水路客运便民行动，深化开展小型船舶检验及其监督管理优化试点等民生实事，不断提升交通运输服务品质，以务实有效的举措解决群众急难愁盼的问题。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经