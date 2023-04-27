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生态环境部：国家级自然保护区新增人类活动问题总数和面积实现“双下降”

2023年04月27日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长王志斌表示，国家级自然保护区新增人类活动问题总数和面积实现“双下降”，基本扭转了侵占破坏自然保护地生态环境的趋势。

王志斌介绍，生态环境部加强生态保护红线和生态保护修复监督，依托生态保护红线监管平台，指导天津、河北、江苏、四川、宁夏5省（市、区）开展生态保护红线生态破坏问题监管试点工作，建立生态保护红线疑似生态破坏问题监管流程，提升主动发现能力，组织试点省份开展生态保护红线保护成效自评估工作。

“我们联合相关部门持续开展‘绿盾’自然保护地强化监督，2022年将国家级风景名胜区纳入监管，巩固监管成效、扩大监管范围、完善监管系统、提升监管能力。”王志斌介绍，通过升级自然保护地生态环境监管系统，完善问题台账管理功能，服务监管工作，严厉打击破坏自然保护地生态环境的违法违规行为。

王志斌说，持续开展生态状况及生态保护修复成效评估，选择重点区域组织开展生态状况调查评估。实施生态保护红线和自然保护地人类活动卫星遥感监测，开展生态保护红线保护成效评估，有序推进国家级自然保护区生态环境保护成效评估，完善评估工作机制。

(责编：赵竹青、吕骞)
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