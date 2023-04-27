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生态环境部：全国生态保护红线已完成划定

2023年04月27日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长王志斌表示，目前，全国生态保护红线已完成划定并发布。其中，陆域生态保护红线覆盖的国土面积不低于300万平方公里，海洋生态保护红线不低于15万平方公里。

近年来，生态环境部一边与自然资源部共同推进红线划定和评估调整，一边在生态保护修复上强化统一监管，坚决守住生态保护红线，不断加强制度建设、强化监管能力、实施生态环境监督，取得积极成效。

王志斌认为，生态保护红线制度是中国生态环境保护的一项重要制度创新，它提供了一种全新的生态保护模式，为全球生物多样性保护提出了中国方案。

王志斌介绍，2022年12月，生态环境部印发了《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》，明确了生态保护红线生态环境监督制度安排和具体工作要求，规范和指导各级生态环境部门生态保护红线生态环境监督工作，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。2022年8月，生态环境部与自然资源部、国家林草局联合印发《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》。2020年至今，生态环境部先后印发《生态保护红线监管指标体系（试行）》和《生态保护红线监管技术规范保护成效评估（试行）》等8项系列标准，不断提高监管科学化规范化水平，推动国家和地方数据互联互通，形成有效的监管体系。

王志斌表示，生态保护红线生态破坏问题监管工作通过实践形成了符合地方实际、可落地可操作的生态破坏问题“监控发现——移交查处——督促整改——移送上报”的工作机制和工作流程，压实了地方政府严守生态保护红线的主体责任，为开展生态保护红线生态破坏问题常态化监管提供了经验借鉴。

王志斌透露，下一步，生态环境部将深化“53111”生态保护监管体系建设，推动实施《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》，持续加大监管力度，守住国家生态安全的底线和生命线。

(责编：赵竹青、吕骞)
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