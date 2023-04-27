新华社北京4月27日电（记者 赵文君）一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。截至2023年3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。

这是记者27日从市场监管总局获悉的。我国民营企业展现出强大的内生动力，区域发展更加平衡。一季度，中部地区新设民营企业51.9万户，同比增长20.8%；西部地区新设民营企业44.1万户，同比增长30.2%。

民营企业产业结构不断优化。一季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为7.6万户、34.9万户、161.4万户，第三产业占比近八成。受疫情冲击的“住宿和餐饮业”“租赁和商务服务业”快速恢复，新设民营企业增速分别为35.7%、15.5%。

“四新”经济成为推动民营经济发展的新动能。一季度，新设“四新”经济民营企业82.9万户，接近同期新设企业总量的四成。数字核心产业快速发展，其中“数字技术应用业”同比增长21%。截至今年3月底，我国“四新”经济民营企业已经超过2000万户，新经济新业态保持强劲发展态势。

据介绍，市场监管部门将积极发挥职能作用，依法平等保护包括民营企业在内的各类企业合法权益，营造有利于企业公平竞争、竞相发展的市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：胡永秋、袁勃)

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