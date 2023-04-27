人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年中国家电及消费电子博览会开幕

2023年04月27日16:17 | 来源：人民网
小字号

4月27日，由中国家用电器协会主办的2023年中国家电及消费电子博览会（简称AWE2023）在上海新国际博览中心开幕。本届AWE以“智科技、创未来”为主题，汇集千余家国内外企业参展，展示全球家电及消费电子领域前沿创新成果，为全球消费者全景化呈现未来智慧生活的美好图景。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示，中国是推动全球家电和消费电子领域增长的主要引擎，作为全球三大家电与消费电子展之一，重启后的AWE将通过全球视野及影响力的平台优势，带来最先进的智能生活解决方案和最高科技含量、最新潮的产品与技术，持续引导家电及消费电子行业发展和消费趋势。

本届AWE覆盖上海新国际博览中心13个展馆，展示规模达到15万平方米，展示包括家电、消费电子、智能家居、智能科技、3C数码、智慧娱乐、可穿戴设备、虚拟/增强现实、汽车智驾技术、机器人等诸多领域前沿成果。超千家展商囊括了绝大多数世界知名家电、消费电子、通讯与物联网企业及核心部件供应商。

2023年中国家电及消费电子博览会现场。（主办方供图）

AWE2023通过“智能科技”“智慧场景”“创新产品”的集群展示，为人们带来智能、高端、低碳、健康的未来生活体验。在AWE2023上，众多参展企业展示了基于自身产品优势与AIoT技术融合的定制化家居场景解决方案。

在产业端，作为AWE生态的重要组成部分，AWE高峰论坛将召开两场顶级论坛。以“创新无界、向实而生”为题的AWE高峰论坛将继续聚焦行业宏观发展，围绕“高质量、可持续发展”“中国制造全球化”“产业链创新”“智能化未来”等主题展开讨论；邀请家电与消费电子行业巨擘与著名经济学家汤敏一起共话未来，探讨产业如何实现科技创新、以新发展理念引领高质量发展。新增设的“未来家2035”高峰论坛则畅想未来智慧家的模样，洞察科技如何赋能人们的家居生活，集思在技术与需求相互推动之下的未来家将何去何从。

会上，中国家用电器协会与中国通信标准化协会将携家电、通信两大行业20余家主要企业发布《中国智能家居互联互通白皮书》，将广泛推动智慧新场景落地。

此外，AWE2023同期还将举办AWE2023艾普兰奖颁奖典礼、2023年中国家电产业链大会、2023中国家电创新零售峰会、GTIC 2023全球AloT智能家居峰会、2023中国清洁电器高峰论坛等官方论坛活动。

在消费端，AWE将继续强化“智慧生活、全球平台”的展会定位，把全球的黑科技、好产品推介给中国消费者，并向世界展示中国品牌与中国制造，打造消费者年度科技狂欢节。

姜风表示，面向全球新一轮科技竞争，AWE将加强国际化视野，持续打造科技型、创新型大展，促进家电及消费电子产业与新兴科技的跨界融合，助力质量强国建设与产业高质量发展，为消费者打造品质、健康、便捷的智慧生活。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输实现良好开局 为我国经济发展提供有力支撑
　　“当前路上的车越来越多，社会人员流动量大幅度增长，流动的中国充满活力。”4月27日，交通运输部综合规划司副司长苏杰表示，今年一季度我国交通运输经济运行正在加快恢复增长，总体实现良好开局，既有质的有效提升，也有量的合理增长。…
交通运输部：“五一”假期七座以下（含七座）小型客车收费公路免费通行
　　人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）今年“五一”假期从4月29日开始至5月3日结束，共计5天。记者从交通运输部获悉，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，具体免费时段为4月29日（星期六）0时至5月3日（星期三）24时。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部