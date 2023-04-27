4月27日，由中国家用电器协会主办的2023年中国家电及消费电子博览会（简称AWE2023）在上海新国际博览中心开幕。本届AWE以“智科技、创未来”为主题，汇集千余家国内外企业参展，展示全球家电及消费电子领域前沿创新成果，为全球消费者全景化呈现未来智慧生活的美好图景。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示，中国是推动全球家电和消费电子领域增长的主要引擎，作为全球三大家电与消费电子展之一，重启后的AWE将通过全球视野及影响力的平台优势，带来最先进的智能生活解决方案和最高科技含量、最新潮的产品与技术，持续引导家电及消费电子行业发展和消费趋势。

本届AWE覆盖上海新国际博览中心13个展馆，展示规模达到15万平方米，展示包括家电、消费电子、智能家居、智能科技、3C数码、智慧娱乐、可穿戴设备、虚拟/增强现实、汽车智驾技术、机器人等诸多领域前沿成果。超千家展商囊括了绝大多数世界知名家电、消费电子、通讯与物联网企业及核心部件供应商。

2023年中国家电及消费电子博览会现场。（主办方供图）

AWE2023通过“智能科技”“智慧场景”“创新产品”的集群展示，为人们带来智能、高端、低碳、健康的未来生活体验。在AWE2023上，众多参展企业展示了基于自身产品优势与AIoT技术融合的定制化家居场景解决方案。

在产业端，作为AWE生态的重要组成部分，AWE高峰论坛将召开两场顶级论坛。以“创新无界、向实而生”为题的AWE高峰论坛将继续聚焦行业宏观发展，围绕“高质量、可持续发展”“中国制造全球化”“产业链创新”“智能化未来”等主题展开讨论；邀请家电与消费电子行业巨擘与著名经济学家汤敏一起共话未来，探讨产业如何实现科技创新、以新发展理念引领高质量发展。新增设的“未来家2035”高峰论坛则畅想未来智慧家的模样，洞察科技如何赋能人们的家居生活，集思在技术与需求相互推动之下的未来家将何去何从。

会上，中国家用电器协会与中国通信标准化协会将携家电、通信两大行业20余家主要企业发布《中国智能家居互联互通白皮书》，将广泛推动智慧新场景落地。

此外，AWE2023同期还将举办AWE2023艾普兰奖颁奖典礼、2023年中国家电产业链大会、2023中国家电创新零售峰会、GTIC 2023全球AloT智能家居峰会、2023中国清洁电器高峰论坛等官方论坛活动。

在消费端，AWE将继续强化“智慧生活、全球平台”的展会定位，把全球的黑科技、好产品推介给中国消费者，并向世界展示中国品牌与中国制造，打造消费者年度科技狂欢节。

姜风表示，面向全球新一轮科技竞争，AWE将加强国际化视野，持续打造科技型、创新型大展，促进家电及消费电子产业与新兴科技的跨界融合，助力质量强国建设与产业高质量发展，为消费者打造品质、健康、便捷的智慧生活。

(责编：曹淼、李源)

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