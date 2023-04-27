人民网北京4月27日电 （记者杜燕飞）“一季度，经济运行开局良好，下游行业用钢需求总体企稳，行业效益逐月回升。”在中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）26日召开的2023年一季度信息发布会上，中钢协副会长唐祖君表示，下一步，钢铁行业要加强行业自律，主动适应市场需求变化，努力保持供需动态平衡，多措并举推动行业高质量发展。

中钢协举行2023年一季度信息发布会。人民网记者 杜燕飞摄

钢铁产量方面，据国家统计局公布的数据，一季度，我国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%；生铁产量21983万吨，同比增长7.6%；钢材产量33259万吨，同比增长5.8%。

钢材进出口方面，据海关总署公布的数据，一季度，全国累计出口钢材2008万吨、同比增长53.2%，出口均价1254美元/吨、同比下降10.8%；累计进口钢材191万吨、同比减少40.5%，进口均价1713美元/吨、同比上升15.2%。

价格方面，钢材价格降幅较大，原燃料价格降幅较小。据中钢协监测，一季度，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为117.32点，同比下降13.68%；重点钢铁企业炼焦煤平均采购成本同比下降4.7%。一季度普氏62%铁矿石指数为127.06美元/吨，折合人民币价格同比下降9.13%。

“近期，国内市场钢材价格持续快速下跌，尽管原燃料价格亦有所下降，但仍处于相对高位，钢铁企业生产经营面临严峻挑战。”唐祖君说，一季度，折合粗钢表观消费量为24342万吨，同比增长1.9%；重点企业各月钢材库存均高于去年同期，供给强度高于消费增长。

受此影响，行业效益逐月回升，同比降幅依然较大。一季度，重点统计钢铁企业营业收入15545亿元，同比增长2.24%；营业成本14663亿元，同比增长5.9%，比收入增幅大3.66个百分点；利润总额159.68亿元，同比下降71.49%；销售利润率1.03%，同比下降2.65个百分点。

“钢铁行业高质量发展的基础是实现钢铁行业平稳运行，行业平稳运行的关键是做到供需动态均衡。”唐祖君认为，广大钢铁企业应共同加强自律，密切关注下游用钢行业需求总量及结构变化，理性把握生产节奏，合理控制企业钢材库存。

谈及下一阶段重点工作，唐祖君表示，钢铁行业要遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，推动建立既有能耗、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督的符合市场规律和市场要求的产能治理新机制。大力推进联合重组，推动建立钢铁行业全国统一大市场，打破区域垄断，破除阻碍重组的体制机制障碍。落实“基石计划”和以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划相关工作，加强上下游领域跨产业合作。推动国内铁矿资源开发、境外权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展，提升钢铁行业持续发展的资源保障能力。

在绿色低碳发展方面，唐祖君说，按计划有序推进“产能置换”“超低排放”“极致能效”三大覆盖全行业的钢铁改造工程，配合国家部委开展钢铁产能置换项目梳理，严格督查违规产能。持续推进钢铁企业超低排放改造，推动落实《钢铁行业能效标杆三年行动方案》，引导钢铁行业开展极致能效工作。推动行业低碳共性技术攻关研发和推广应用，构建能耗数据治理体系。推动EPD行业互认和国际互认工作，争取EPD报告的采信和使用。

“钢铁行业要协同推动关键技术产品创新，努力提升行业智能制造水平，为行业高质量发展注入新动能。”唐祖军表示，钢铁行业要探索、试点共性技术研发机制，集中力量攻克一批“卡脖子”钢铁材料和核心技术；开展钢铁企业智能制造试点示范工作，突破一批智能制造关键共性技术，打造一批智能制造示范工厂。面对原燃材料价格的高位运行，以及绿色、低碳投入的不断增加，钢铁企业应继续深化对标挖潜，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益稳定。（实习生胡琦兰对此文亦有贡献）

(责编：赵竹青、吕骞)

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