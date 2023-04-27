人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长王志斌表示，全国生态状况调查评估是一项生态国情基础调查重要制度，正在开展的第四次调查评估已基本完成，黄河流域近20年的生态变化遥感调查评估结果显示，黄河流域植被覆盖度显著增加，“绿线”向西移动约300公里。

王志斌认为，全国生态状况调查评估是一项生态国情基础调查重要制度。目标是通过定期“把脉”生态系统，掌握全国生态状况及其变化趋势、时空分布特征和存在的主要问题，推动提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

王志斌介绍，2019年，生态环境部印发了《全国生态状况定期遥感调查评估方案》，建立起了“五年一次全国、每年一批区域”的长效机制。同时，编制了配套的11项国家生态环境行业标准，规范了生态状况调查评估的技术和方法。

据悉，2000年开展调查评估是一项开创性的工作，是新中国成立以来首次对全国各省区最全面、最综合的生态调查与评估。为全国生态功能区划编制提供了基础，孕育了重点生态功能区、生态保护红线等重大制度。

之后开展的2000——2010年调查评估、2010——2015年调查评估，逐渐构建形成“天地一体化”的调查技术方法，很好支撑了国家生态文明建设，特别是对生态保护红线划定、主体功能区战略形成、全国和国家战略区域生态环境保护规划编制等，发挥了重要的基础性作用。

王志斌表示，本次调查评估已取得积极进展。对标黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，率先完成的黄河流域近20年的生态变化遥感调查评估，彰显了我国生态文明建设取得的伟大成就。同时，将这4次调查评估的结果联系起来看，从2000年以来，全国生态状况稳中向好，生态系统格局整体稳定，生态系统质量持续改善，生态系统服务功能不断增强。

(责编：赵竹青、吕骞)

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