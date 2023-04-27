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“先鉴别，后发货”承载品质信任 “得物”服务商标入选全国十大商标保护案例

2023年04月27日16:53 | 来源：中国网财经
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原标题：“先鉴别，后发货”承载品质信任，“得物”服务商标入选全国十大商标保护案例

近日，“90后夫妻假造30万得物防伪扣被判刑3年”话题冲上热搜，在不少消费者眼里，一件商品配上“得物防伪扣”就等于“正品”，于是不法分子通过制售仿冒得物防伪扣，欺骗消费者牟利。为了打击这种现象，得物App联合多地警方在全国抓获多个制假售假团伙，司法机关公开审理并作出判决，让侵权行为受到了法律制裁。

得物App因“先鉴别，后发货”建立起口碑，拥有自主知识产权的防伪包装作为“正品认证”受到法律保护，除了司法机关，国家行政执法部门也出手了。近日，北京市东城区市场监督管理局查处一起仿冒“得物防伪包装”案，并对其作出行政处罚；同时，该案例在品质消费、民营企业产权保护等国家高度重视的政策背景下，入选“全国商标行政保护十大案例”，在世界知识产权日备受关注。

此案入选“2022年度全国商标行政保护十大案例”原因，浙江省数字法治研究会副会长高艳东认为，本案体现了高水平的行政执法能力，准确识别两类不同的被侵犯权益，合理地保护了品牌方和服务方双方的权益。“尤其是针对得物App等提供‘查验鉴别’创新服务的电商平台，以服务商标对其进行保护，具有突破性和开创性。消费者基于信任选择了得物App，其服务包装背后，是具有能证明商品来源与商品品质的服务价值。通过肯定其服务商标的权益，保护了平台企业的核心竞争力，在行政处罚上具有突破性，对于司法实践也具有广泛的借鉴意义。”

得物“防伪包装”承载品质信任，侵权行为受处罚

在网购服务基础上，得物App独有一套“正品认证”的交付标准——包括极光蓝包装盒、黑色Logo胶带、防伪扣、鉴别证书在内的“得物防伪包装”。在得物App购物后，商品会和“得物防伪包装”一起发送给消费者，消费者收到“防伪包装”，代表着商品已经过严格的查验鉴别，被认证为正品。鉴别证书上的二维码就相当于这件商品的正品“身份证”，具有唯一性，扫码后会跳转到得物App内，显示该商品经鉴别为正品的认证信息。为此，“得物防伪包装”就成为正品认证标识，被不法分子盯上了。

2021年，北京市东城区市场监督管理局接到举报，称某商城内一摊位销售涉嫌侵犯“NIKE”注册商标专用权的运动鞋。接报后，东城区市场监督管理局执法人员来到现场，对售假商家进行了查处。在检查中，执法人员发现该商家所售带有“NIKE”商标的运动鞋鞋盒内附有“得物”鉴别证书，该鉴别证书写有“经鉴别师鉴别为全新正品”，且鉴别证书下方印有带有“得物”二维码，经得物鉴定，该商家所售运动鞋中的鉴别证书，非得物出具，得物也未授权他人出具。带有“得物”文字商标的鉴别证书为侵犯得物注册商标专用权的物品。

鉴别证书、防伪扣、包装盒等防伪证明材料，是得物App提供鉴别服务的标志，也是网络用户以识别‘得物’平台服务的标志。经东城区市场监督管理局认定，当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第(三)项。2022年1月5日，东城区市场监督管理局对售假卖家作出行政处罚。

执法部门查获的假鞋及假冒得物包装

假冒侵权从商品商标到服务商标，“得物防伪包装”入选全国十大保护案例意义深远

制假产业链上，从制造假冒伪劣商品，到对服务商标的仿冒，根本原因在于当代社会消费观的变化。随着人们对品质消费的需求不断提升，有品质保障的网购平台成为消费者首选。得物App首创“先鉴别，后发货”的网购模式，随商品发出的“得物包装套件”，交付的不仅是商品，还有对品质验证的服务标准。

此次“得物防伪包装”入选全国十大行政商标保护案例，意味着新型购物平台的服务价值和“服务商标”受到国家司法和行政部门的重视和肯定。“行刑衔接”打击侵权，不仅是从知识产权维度去保障消费，更是对提供价值的民营企业的保护。浙江省数字法治研究会副会长高艳东认为：“消费者基于信任选择可证明商品来源与品质的服务平台购买商品，商品与服务商标已密不可分。然而在以往法律实践中，对知识产权的保护力度难以真正体现服务商的品牌价值，且有混淆商品商标和服务商标之嫌。本案针对得物等新兴的提供创新服务的在线市场服务平台，通过肯定其服务商标权益，保护了企业的核心竞争力，不仅有利于服务行业的发展，也有利于商品市场的繁荣。”

2021年，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》明确将服务商标纳入刑事保护范围，使其享有与商品商标权利人同等的刑事保护。近年来，国家司法机关、行政执法部门合力持续打击“仿冒得物包装”案。2021年3月，得物App协同上海警方查获仿冒的“得物包装”130余万件，16名被告人因构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，被判有期徒刑一年至三年六个月不等，该案也是警方破获的上海首例平台包装标识被侵权案，入选“2022上海十大知识产权保护案例”；2023年，一团伙因仿冒并对外销售30万个“得物防伪扣”，被杨浦区人民法院判处有期徒刑三年。

上海杨浦检察院检察官罗宾认为：“以前是品牌被仿冒，现在平台被仿冒，是因为得物App‘先鉴别，后发货’模式保障消费者安心买到正品，与消费者之间建立了信任关系，因此涉案商标承载的是消费者对品质的需求和信任。”

“生产、销售的假冒得物商标防伪扣流入市场后，给包装的假冒伪劣产品添上了非法‘保护色’，这不仅会严重侵害消费者的合法权益，亦会严重损害‘先鉴别，后发货’的新型购物平台所建立起来的商品口碑及商业信誉，应予以严厉打击。”上海杨浦区人民法院法官黄莺表示，“诚信的市场经济需要法治来保障，面对制假售假的新业态新挑战，一方面需要相关监管部门加大打击力度，净化市场环境；另一方面，从业者应引以为戒，不可抱有侥幸心理，需知违法必惩。”

(责编：董童、李源)
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