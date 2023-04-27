原标题：全新智能科技亮相AWE2023，长虹焕新美好生活

4月27日，全球三大家电及消费电子展之一的AWE2023在上海拉开帷幕。开展首日，长虹就凭借对智能科技的创新和应用，吸引了大批观众驻足了解、体验。

在长虹展台，“超羽速”系列电视、“双翼风”空调、新品M鲜生冰箱、“如手洗”滚筒洗衣机等，展望了智慧家庭的美好细节；爱联 WiFi7 模组、智能语音模组、高倍率圆柱锂离子电池等，描绘了数智升级的广阔图景；“人生偷懒指南”“国羽mini竞技场”等现场互动，直观呈现科技对日常生活的真切改变。长虹正依托自身消费科技与产业科技的“一体双翼”，让用户驶向数智生活的新境界。

全新智慧家电 焕新美好生活细节

作为智慧家庭引领者，近年来长虹持续用智能科技让美好生活的想象发生。如今，长虹基于高分辨雷达目标检测技术和数据处理技术，实现对室内人员的存在性检测、定位跟踪、跌倒检测等功能，为家庭生活提供更加丰富便捷的服务和安全保障。此外毫米波雷达传感器能够在黑暗、超亮光线、灰尘、雨雪和极端温度等严苛的环境条件下运行，场景适应性强。同时，长虹对全套智能家电进行了智造升级，通过全空间分布式语音交互、全屋协同AI跨品控制、全设备无感自组网等三大自主创新智慧全场景核心技术，以人为中心，实现全套家电设备互通、互联、互控，开创全空间语音交互新场景。

在注重智慧家庭用户整体体验的同时，智能单品也很出色。

在显示领域，以8K显示领衔的长虹多元场景显示系列新品，给现场观众带来惊喜。CHiQME自在屏多彩版、电竞智能显示器、120英寸巨幕激光、100Q9RMAX等，在不同的应用场景与空间，打开了用户的新“视”界。

新品M鲜生冰箱继续冲击长效保鲜至高点。水分子激活保鲜技术和零冲击微微冻技术，让玫瑰保鲜33天；MNC+长效净味杀菌技术，在实现保鲜效果的同时做到了除菌、杀菌的效果，保障用户健康生活；668mm超薄机身超薄十字门冰箱，搭配底部散热技术，完美实现自由嵌入。

“如手洗”滚筒洗衣机，将洗护提升到新“净”界，通过“一揉二打三冲洗”模拟手洗过程，使得衣物干净如手洗。

“双翼风”空调，开起行业分区送风新方式，“挡风不挡凉，吹风不吹人”，为用户营造更健康、更舒适的生活环境。

此外，冰箱茶吧机、多功能茶艺机、新品厨电等消费科技也悉数亮相。

产业核心科技 加速数智升级进程

近年来，在巩固包括智能家电、核心部件、IT服务等成熟产业在内的基本盘同时，长虹继续秉持“实业报国”理念，向关键核心技术领域发力，在新能源、半导体等新兴产业持续布局。AWE2023现场，长虹多项关键技术创新同步登台，展现长虹的“另一面”。

在半导体领域，包括爱联WiFi7模组、UWB 解决方案、智能语音模组等在内的物联网模组新品，作为融合消费、产业需求的品类，收获大量关注。不止物联网，坚持向产业赋能、向行业输出解决方案的长虹，也在深度打造产业“芯”生态。目前，长虹已经基本完成集陶瓷基板、芯片设计、封测、智能控制、无线联接于一体生态构建；成功研制自主知识产权的基于RISC-V架构40nm-eFlash工艺的MCU电机控制芯片，并在冰箱、空调等家电产品装机应用，未来继续向家电、能源管理、汽车电子等领域拓展。

在新能源领域，长虹控股集团基本完成锂电业务从材料研发、产品制造到回收利用一体化战略布局；碱电等基础产业进一步夯实做强，电源系统、储能系统、电池材料、电池装备等产业链核心能力孵化培育全面展开，产业实力不断增强。在AWE现场，高倍率圆柱锂离子电池、高能量密度钠离子电池、3C产品硅基锂离子电池、物联网锂金属一次电池等，成为长虹在新能源产业技术实力的最好例证。

临场沉浸互动 真实感受创新温度

AWE2023期间，长虹在展区设置上更加突出互动性与参与感，让现场观众真实体验智能科技在日常生活中带来的获得感。在具体形式上，更采用了线上、线下打通的体验方式。

作为长虹新媒体矩阵中心的长虹草莓台，线上发起“人生偷懒指南”活动，可参与展会现场活动，参与抽奖还有机会获得“懒人卡”及“懒人家电”等奖品。在现场，长虹通过成套家电，直接搭建有品质的“懒人生活”，让用户在智能科技提供的主动、便捷、人性化服务的基础上，能够轻松享受美好生活。现场还布置了“懒人”打卡拍照氛围，让朋友圈也能感受场内的安逸氛围。

此外，长虹还在现场搭建mini竞技场，让现场观众与国羽选手“隔空”一较高下。

长虹以智能家电、核心部件、IT服务等为代表的成熟产业稳中向新，以新能源、半导体等为代表的新兴产业全面“起势”，通过对智能科技的创新和应用，长虹在生活领域和产业领域都已迈入发展的新阶段。消费者、企业用户、长虹共享的新未来，正在到来。

(责编：董童、李源)

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