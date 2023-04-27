新华社福州4月27日电（记者王思北、董建国）以“数字赋能 全民共享”为主题，2023年全民数字素养与技能提升月活动27日在福州举行的第六届数字中国建设峰会开幕式上启动。

提升月活动由中央网信办、中央党校（国家行政学院）、教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家卫生健康委、退役军人事务部、国务院国资委、全国总工会、全国妇联、中国科协、中国残联共同主办，以满足人民日益增长的美好生活需要和促进人的全面发展为目标，推广数字技术应用，丰富教育学习资源，加强能力提升培训，弘扬向善网络文化，加快构建全民数字素养与技能发展培育体系，促进数字化发展成果更好支撑经济社会发展和民生福祉增进。

据悉，提升月活动将组织举办数字素养与技能专家巡讲活动、提升全民数字素养与技能主题论坛、数字教育培训资源优化共享活动、数字素养校园行、数字科技成果路演活动、数字经济与实体经济融合发展行动、数字技能社区科普服务、数字职业推介会、农民手机应用技能常态化培训、智慧助老公益活动、提升退役军人数字素养与技能专项行动、国有企业数字化转型行动计划、全国职工数字化应用技术技能大赛、巾帼好网民女性公开课活动、数字素养与技能科普活动、残疾人数字化职业能力提升行动等系列主题活动。

全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团有关部门将同期举办本地区2023年全民数字素养与技能提升月活动。

(责编：胡永秋、袁勃)

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