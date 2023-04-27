中国社科院企业社会责任研究中心主任钟宏武。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，中国社科院企业社会责任研究中心主任钟宏武表示，促进共同富裕，助力乡村振兴，白酒行业应有更多责任担当。

钟宏武在发言中阐述了在共同富裕和乡村振兴中企业应承担的社会责任。

钟宏武认为，共同富裕，实际上是要做好三次分配。初次分配主要靠市场，经过要素交换，获得相应收入，各个要素主体，比如员工在企业上班，拿到工资报酬，上下游企业合作，能拿到相应货款；二次分配主要是财税，企业通过缴税完成；三次分配通过公益捐赠的方式来解决社会问题。

以汾酒为例，初次分配方面带动吕梁产区的高粱种植达到了61万亩，企业发挥产业链链主责任，带动农户增产增收，同时企业员工平均收入达到13万元；在二次分配方面，2021年纳税88亿元，2022年纳税了107亿元，增长了22%；在三次分配方面，累计投入了约3亿元来助力乡村振兴，巩固和拓展庆县等地的脱贫攻坚成果，助力美丽乡村建设。同时成立了公益基金会，用于灾后重建、社区建设、教育捐助等公益项目。

在乡村振兴方面，白酒行业也在发挥着积极作用。钟宏武表示，白酒行业助力乡村振兴主要表现在三个方面：一是将“第一车间”原粮基地建到田间地头，提升种粮农户的收入；二是走好一二三产业融合发展的模式，生产+旅游已经成为很多酒企所在地特色；三是以产业振兴带动就业，相关统计显示白酒行业直接带动就业达150万人，带动周边地区以及产业链上下游间接就业450万人。

(责编：赵竹青、吕骞)

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