汾酒集团总会计师王怀。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，汾酒集团总会计师王怀表示，白酒行业守正创新，在“守正”的基础上才能“创新”。

王怀认为，汾酒的守正，守的是工艺传承，是工匠精神，每一个酿造流程背后，都是一代代酿酒师们智慧的结晶和经验的积累。他表示，企业一直秉持工匠精神，在坚守中不断推陈出新，以高质量高标准的酿酒工艺给消费者推出更好的产品体验。

对于创新，王怀表示，主要要在两个方面发力：一是文化创新，文化是汾酒的核心竞争力，坚持文化自信，深挖历史传承、匠心精神和技艺品质，做好文化的价值表达、情感表达，真正让汾酒文化“活”起来。

二是数字智能化创新，集团“十四五”发展规划中明确了“智慧汾酒”目标，同时建设大数据平台，提升数据资产的运营能力，筑牢了“数据底座”。汾酒数字文化建设带来了企业管理、消费路径以及商业模式的改变，数智化建设帮助企业以最直观的方式挖掘数据背后隐藏的各种现状、经营趋势、异常指标、消费变化等，并相应及时作出调整，使企业的发展变化更适应大数据时代的要求，最终实现降本增效的目标。

(责编：赵竹青、吕骞)

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