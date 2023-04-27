汾酒集团副总经理常建伟。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，汾酒集团副总经理常建伟表示，文化已经成为中国酒类产业的核心竞争力，中国酒业文化格局正在发生着四个深刻的变化。

近一段时间以来，白酒业界对“大清香热”颇为关注，一如几年前的“酱香热”，对于清香型白酒的复兴，业内人士也认为这将是未来白酒市场趋势之一。

常建伟表示，通过与业内专家、行业内企业、市场商家以及业外资本的交流，大家都感受到了清香白酒的热度。伴随着消费升级，绿色、自然、清淡、健康成为消费主旋律，从各家清香型酒企业绩快速增长也可以看出，清香型白酒的市场份额正在逐步扩大，呈现出快速回归态势。

在谈到高质量发展时，常建伟表示，由单一强调市场高速度增长，转换到全面高质量发展，是解决企业当前外在挑战和内部发展的必然要求。随着市场和生产管理要素的变化，单纯依靠发展速度难以为继，“汾酒复兴”必须要实现从高速增长向高质量增长的转换，并且要长期稳定保持高质量发展态势。

同时他表示，实现汾酒发展的三大关键是管理、市场与人才，管理是保障质量与韧性的关键，市场是检验成功与否的关键，而人才是发展的引领者、推动者，也是受益者。

“企业要明晰适才用才导向，打开引才聚才视野，形成爱才敬才文化，为汾酒发展带好队伍。”常建伟说。

在谈到品牌文化时，常建伟表示，在文化强国目标指引和鼓舞下中国酒业文化格局正在发生着四个深刻的变化：

一是文化建设的地位变化正在从边缘到中心的历史性转变。

二是文化建设的范畴变化，正在实现从小文化到大文化、全面“文化+”的历史性转变。

三是文化建设的性质变化，正在实现从服务营销重塑营销战略到文化是核心竞争力的核心战略的历史性转变。

四是文化建设规模变化正在实现从少数名酒企业重视文化到全产业重视文化的历史性转变。

他认为，文化已经成为中国酒类产业的核心竞争力。中国酒业的竞争力将越来越决定于两个核心要素，一是效益和品质的硬实力，二是文化的软实力。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经