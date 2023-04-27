人民网北京4月27日电 （记者杜燕飞）今日，以“推动高质量 致力新消费”为主题的论坛在人民网一号演播厅举行。商务部原副部长魏建国在论坛上表示，今年二季度我国消费有望进一步回升，以人为中心的新消费理念将引导中国未来新消费。

商务部原副部长魏建国。人民网记者 于凯摄

数据显示，今年一季度，餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%；社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%；国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。

“人气足，市场旺，购买力强，是一季度消费一大亮点。这一大亮点主要是通过餐饮、购物、旅游三大行业快速增长反映出来的。”魏建国表示，这三大行业只是国内消费复苏反弹的开始，接下来会有更多的行业出现，比如，酒水、健康、养老、文化、体育、零售等。

在魏建国看来，新消费理念将引导中国未来新消费。当前，传统以商品为中心的消费理念正转化为以人为中心，成为新消费理念。今后，无论是电商平台还是实体店、专卖店、24小时社区店等，越来越多的企业正在加速消费理念转变，更注重区分老人、小孩、女性、年轻人等不同的消费人群，提供精准的消费服务。

“哪一座城市，这种理念的转变越彻底，谁就能在这场消费比赛中领先和引领。一个以高质量、以人为中心的消费理念，会迅速出现在中国市场上。”他说。

魏建国表示，新的消费模式将由消费文化的不断改善而得到加速发展。任何一个出口商品的背后都有一个强大的文化在支持。中国文化的核心，不是一家独大，不是一家独赢，而是合作共赢。

“当前，在北京，这种营销联合体已经在养老健康领域出现，今后会有更多的其他行业的营销联合体出现。”魏建国说，有文化的支持，有共赢的支持，有理念的支持，中国的消费市场，会迎来更加广阔的发展空间，有着巨大的潜力。

(责编：赵竹青、吕骞)

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