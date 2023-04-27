人民网北京4月27日电 （王绍绍）27日，国家能源局召开例行新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏就农村能源革命试点县建设等问题回答了人民网记者提问，他表示，广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是实现碳达峰目标、大力发展新能源的重要增长极。

王大鹏表示，为推动乡村能源清洁低碳转型和高质量发展，国家能源局按照“多能互补、实惠可靠，因地制宜、多元创新，试点先行、逐步推广，生态优先、绿色发展”的原则，对试点县可再生能源在一次能源消费总量占比提出量化要求，要求平原地区实现炊事、取暖和农业散煤基本清零，可再生能源新模式新业态广泛发展，就地消纳能力明显提升。

王大鹏介绍，国家能源局主要围绕供给革命、消费革命、技术革命、体制革命四部分明确试点县重点建设任务，供给革命包括推动可再生能源发电、非电就近开发利用及乡村能源站建设等，消费革命主要包括推进电能替代、农村电网巩固提升、探索扩大可再生能源终端直接应用规模等，技术革命包括推进分布式能源技术创新应用、探索建设新型农村能源体系等，体制革命包括优化营商环境、探索建立农村能源发展利益共享机制等。

王大鹏表示，国家能源局推动地方做好试点县建设与各类规划的统筹衔接，确保绿色能源有效开发利用。同时，加大财税、金融等支持力度，推动金融机构提供信贷支持。持续完善试点县建设各项支持保障措施，强化项目用地等要素保障，优化项目审批流程，营造良好投资建设环境。

对于接下来对试点县建设的工作部署，王大鹏透露，国家能源局将组织各省根据自身经济社会发展水平和能源资源条件，因地制宜编制本省试点县实施方案，推进试点工作，加快探索形成以清洁能源为主、安全可靠的农村能源供给、消费、技术体系和管理体制，为推进乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村提供强有力的清洁能源保障。

(责编：赵竹青、吕骞)

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