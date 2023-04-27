人民网北京4月27日电 （王绍绍）27日，国家能源局召开例行新闻发布会，国家能源局煤炭司副司长任立新在会上介绍了煤矿智能化建设有关工作进展情况，他表示，煤矿智能化对于保障煤炭安全稳定供应、推动行业高质量发展具有重要意义，在示范煤矿带动引领下，全国累计建成1043个智能化采煤工作面、1277个智能化掘进工作面。

2020年以来，国家能源局加快推进煤矿智能化建设，运用5G通信、人工智能等新一代信息技术改造升级传统煤炭产业，助力煤矿实现减人增安提效。

任立新表示，为夯实煤炭在能源安全中的兜底保障作用，国家能源局开展了智能化示范煤矿建设，遴选了首批71处智能化示范建设煤矿，总产能6.2亿吨/年，计划投资约158亿元，已累计建成363个智能化采煤工作面、239个智能化掘进工作面，单面平均生产能力达到500万吨/年。

任立新介绍，近年来各产煤省区、煤炭企业大力实施煤矿智能化建设，加快推进机械化换人、自动化减人、智能化少人，优化提升了煤矿生产和安全素质，增强了煤炭供给的韧性和弹性。据调度数据显示，国家能源集团、中煤集团等7家重点煤炭企业，已建成智能化产能13.93亿吨/年，占其总产能比例的74.7%，综采工作面平均人员劳动工效提升27.7%，掘进综合单进平均水平提升32.8%，智能化煤矿为近两年煤炭增产保供发挥了关键作用。

同时，煤矿智能化发展有力推动了煤炭上下游产业转型升级。任立新还表示，据初步统计，目前全国煤矿智能化建设总投资近2000亿元，投资完成率超过50%，智能化市场需求的增加，有效带动了矿山物联网、煤机装备制造、智能控制系统、安全监测预警等新产业新业态的快速发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经