人民网记者 栗翘楚

今年一季度，全国居民消费价格（以下简称“CPI”）同比上涨1.3%，引发不少人对通货紧缩的担忧。近日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办新闻发布会上表示，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。

如何认识通缩，中国经济为什么没有出现通缩？对此，人民网记者专访中国人民大学重阳金融研究院研究员、院务委员兼合作研究部主任刘英，对“通货紧缩论”相关问题进行深度阐释。

“衡量通货紧缩的指标有许多，通俗地讲，通货紧缩与通货膨胀是一对反义词，通货紧缩即商品价格的普遍持续性下降，CPI环比连续多月下降。深入来讲，通货紧缩是货币紧缩的表征，由于货币供应量收缩带来了通货紧缩。再进一步分析，是由于有效需求不足，带来供需失衡，从而引发通货紧缩。”刘英表示。

刘英认为，一些人担忧通货紧缩的根本原因，其本质上是担心需求收缩，实体经济萎缩，从而带来经济下行，就业机会减少，人们收入减少。

就经济数据而言，为什么判定当前中国经济没有出现通货紧缩？

刘英表示，从数据及其发展趋势来看，我国既不存在通缩的现状，也不存在通缩趋势，既不存在通缩的货币基础，更不存在通缩的经济基础和发展前景。具体可从以下几个方面洞察：

从通胀数据来看，CPI近两年在2%左右的合理区间运行，呈现温和增长状态，这是发达国家货币政策调控的目标，为控制高企通胀激进加息，目的正是希望CPI回到2%。此外，衡量通货紧缩还是通货膨胀，其主要观测目标是CPI数据。即使要看生产者价格指数（以下简称“PPI”）数据，也主要看PPI对CPI的传导机制，而这个传导时间基本上在半年左右，半年后我国经济已经全面快速恢复，从根本上掐断了PPI对CPI的传导。针对较低的通货膨胀数据，无需过度担忧通货紧缩，应抓住物价平稳时期，抓紧恢复生产，促进经济增长。同时，警惕未来经济火热会不会产生通货膨胀问题。

图1:2020-2023年3月中国CPI、PPI同比和环比（%）。数据来源：国家统计局、WIND

从经济增长看，无论是实际数据还是各国际机构预测，都在不断上调中国今年经济增长预期。与我国政府工作报告提出今年中国经济增长5%左右相比，IMF等国际机构普遍上调中国经济增长预期至5.2%以上。据国家统计局公布数据，一季度我国第一、二、三产业分别增长3.7%、3.3%和5.4%。与上年三大产业增速降序排列不同，今年一季度出现了第三产业快速增长态势，成为经济恢复常态的良好表现。

从消费贡献看，当前，我国消费正在呈现全面恢复和爆发的态势。一季度社会消费品零售总额11.5万亿元，由上年四季度下降2.7%转为同比增长5.8%。伴随着经济全面恢复和消费的全面反弹，二季度消费数据和其对经济增长的贡献率还会进一步拉升。此外，最近十年消费对我国经济增长的贡献率基本都在60%以上，疫情防控平稳转段后一定会带来消费的全面恢复，消费对经济增长的贡献率也将恢复至常态。

图2：消费、投资和净出口对经济增长的累计贡献率。数据来源：国家统计局、WIND

从货币供应来看，我国货币供应量充足，并不存在货币供应不足带来的通货紧缩。一季度，人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。今年3月末，我国广义货币M2增长12.7%。人民币贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%，增速分别比上月末和上年同期提高0.2和0.3个百分点。从货币供应角度上看，我国不存在通货紧缩的货币基础和政策预期。

从中外比较看，由于美国采取零利率加上无限量化宽松货币政策，引发了40多年来最严重的通胀。与之相反，我国始终采取独立稳健的货币政策，为促进经济增长，三年来我国多次采取降准降息的政策，货币供应不存在收缩的情况和趋势，不存在通货紧缩的货币基础。

图3：2020-2022年3月中国的M1和M2同比增长情况。数据来源：国家统计局、中国人民银行、WIND

从我国经济增长景气数据来看，无论采购经理指数（以下简称“PMI”）还是分项的制造业PMI或建筑业PMI指数今年以来都处于快速回升的过程中，3月份都在50以上，表明中国经济正处于加快增长中。

图4：2020-2023年3月中国的PMI指数变化情况数据。来源：国家统计局、WIND

国家统计局认为，从下阶段来看，物价会稳步恢复，价格带动会逐步增强，不会出现所谓的通货紧缩情况。从价格表现来看，由于去年基数较高，国际大宗商品价格涨幅较高，再加上国内受疫情影响供给偏紧，导致去年二季度CPI涨幅都比较高，这样影响今年二季度CPI涨幅可能保持低位，但这不说明通货紧缩。随着下半年影响因素逐步消除，价格会回到一个合理水平。

(责编：赵竹青、吕骞)

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