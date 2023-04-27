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第六届数字中国建设峰会开幕 数字产业集聚成“群”促发展新优势 

2023年04月27日19:30 | 来源：人民网
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第六届数字中国建设峰会成果展台现场。

人民网福州4月27日电 （记者许维娜）今年年初，《数字中国建设整体布局规划》明确推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。

在第六届数字中国建设峰会期间，多家企业打造数字产业集群新优势，创新动能持续释放。以中国电科为例，其以“奋力推进网信事业新发展 助力中国式现代化新征程”为主题亮相成果展览会，现场展现了推动数字技术与实体经济深度融合的创新成果体系，以及智能物联、数字科技、信息通信、网络安全、半导体五大产业集群发展的实践成效。

在中国电科展台，不少数字技术促进千行百业转型升级正生动展现着。比如由其打造的砀山县酥梨产业互联网平台，从科研、生产、流通、销售全环节进行数字化管理，帮助农户种出好梨、卖出好价格；承建的“一网统管”平台在上海地区市场覆盖率达到40%以上，“上海模式”在成都、厦门、鹰潭等城市复制推广，赋能全国城市治理数字化；研制的自动化系统、通信、导航、监视等各类空管装备，参与全国航班流量管理系统建设，数字赋能民航业发展；参建的雄安宣武智慧医院、西藏远程医疗等智慧医疗项目，通过数字化、信息化激活数据要素潜能，打造医院建设和医疗服务高地。

此外，本届峰会上，五大数字产业集群“精兵强将”集中亮相。在智能物联板块，鸿雁超级智慧面板、国兆AR眼镜、自动驾驶数据记录系统、智慧灯杆、“白虹”髋关节助力外骨骼机器人、“虎贲”系列四足机器人、灵犀手、北斗手表等明星产品，让你身临其境感受数字技术的创新应用。

在数字科技板块，重点展示了数字技术赋能社会治安防控、市场监管、政法等领域的生动实践，六合生态服务云平台、普华服务器操作系统等领先产品，为治理体系和治理能力现代化提供基础保障。

在信息通信板块，5G+工业互联网、工业数通、卫星通信、卫星互联网、轨道交通通信等技术，以及系列数字通信测量仪器闪耀展会，为政府、企业提升网络通信服务能力，筑牢数字经济发展根基。

在网络安全板块，展示了支撑关键行业数字化转型的坚强“护盾”，包括数据安全整体解决方案、内生安全数据中心解决方案、数字身份安全模块产品、国资国企网络安全在线监管平台等。

在半导体板块，硅、锗、砷化镓、碳化硅、氧化镓等半导体材料，新一代固态微波功率器件、射频功率器件、汽车电子，高端嵌入式处理器等基础前沿产品悉数亮相。

(责编：赵竹青、吕骞)
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