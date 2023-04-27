新华社北京4月27日电 针对近期外媒报道称美国要求韩国芯片制造商禁止填补美国在中国市场份额缺口，商务部新闻发言人束珏婷27日在当天举行的商务部例行新闻发布会上说，美方做法是典型的科技霸凌，严重干扰企业间正常经贸往来，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。

束珏婷表示，芯片产业链的发展得益于高度全球化，得益于各国基于比较优势的分工协作。近年来，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫一些国家对中国采取贸易保护做法，人为推动产业“脱钩断链”。

束珏婷说，我们注意到，近期相关国家芯片产供链企业营收和利润大幅缩减，美方强推“脱钩断链”是重要原因。有评论称，这是美方“搬起石头，砸了盟友的脚”。呼吁有关国家政府和企业从自身长远利益出发，共同捍卫自由贸易规则，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

发布会上，针对有报道称美方即将采取措施限制对中国的投资，束珏婷回应称，动用行政手段干预、限制企业正常商业决策，是典型的非市场做法；针对特定国别搞歧视性限制，更违反国际经贸基本原则。如果报道属实，中方将坚决反对。

束珏婷说，美方多次表示，不寻求与中国经济“脱钩”，愿与中国开展良性竞争。希望美方言行一致，遵守国际经贸规则，尊重企业开展正常投资贸易活动的权利，通过良性竞争共同进步，实现互利共赢。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

(责编：胡永秋、袁勃)

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